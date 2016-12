El TSJE se ratificará en que Lugo no puede ser candidato

Entre hoy y mañana, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) responderá al pedido de aclaratoria realizada por los abogados del senador del Frente Guasu, Fernando Lugo. En la resolución, la institución electoral se volverá a ratificar en que el ex obispo no puede hacer campaña como candidato presidencial porque la Constitución Nacional no se lo permite.









