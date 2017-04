La decisión es ante el temor de que Nicora vote a favor del proyecto de enmienda constitucional, así como lo vienen haciendo los llanistas que están en afinidad con el oficialismo cartista en ambas cámaras.

La sesión de directores del PLRA envió la nota a Mineur quien meses atrás ya solicitó volver a ocupar su banca ante instancia de la presidencia de la Cámara Baja.

El titular partidario, Efraín Alegre, instó a Mineur de modo hacer a un lado al suplente Nicora, ya que el titular de la banca por el Departamento de Presidente Hayes representaría más garantías para que vote contra la enmienda.

La fórmula, no obstante, no resultaría feliz para el oficialismo liberal porque Mineur opondría la excusa de que el presidente Horacio Cartes aún no aceptó la renuncia de su embajador liberal. En contrapartida, Alegre recibió el respaldo de casi el cien por ciento de diputados contra la enmienda.

Cabe decir que los oficialistas están aún seguros de superar los 41 votos necesarios para la aprobación, aunque entre ayer y hoy varios legisladores han decidido pasar al otro bando por temor a los escraches ciudadanos que tomaron notoriedad en los últimos días. El presidente Alegre logró reunir la mayoría de los diputados dentro de la línea del "respeto a la institucionalidad" y lo que resolvió el partido en torno a la enmienda, que en dos oportunidades a instancias de la Convención dispuso rechazar dicha figura.

Los que participaron respondieron afirmativamente que respetarán la posición institucional.

Trámite para expulsión. Por otra parte, el Tribunal de Conducta, de cinco miembros, se constituyó sin presencia llanista. Dicha instancia disciplinaria deberá resolver que resolución le da a la denuncia de "borrar de los registros partidarios" (desafiliación) a los senadores Blas Llano, Enzo Cardozo, Fernando Silva Facetti, Ramón Gómez Verlangieri, Julio César Franco, Blanca Fonseca, Blanca Lila Mignarro y Zulma Gómez. Quieren que estos ya no sean candidatos en las próximas elecciones por el PLRA. También se abrió el período de internas para 2018, constituyendo el Tribunal Electoral.

Por último, Alegre calificó de persecución política y criminalización la medida del Ministerio Público, que imputó a una mayoría liberal y obvió abrir investigación a jefes policiales que ordenaron el atraco el pasado 1 de abril al PLRA. Uno de los imputados es el vicepresidente de la JLRA, Marcos Ramos.





Firmeza, depuración y renovación tienen que ser las máximas del nuevo PLRA combativo.

Adalberto Morínigo, abogado.

La sangre derramada por Rodrigo no será en vano. Los traidores no quedarán dentro del PLRA.

Salyn Buzarquis, tesorero partidario.