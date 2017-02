El insulto a México

“Que no venga a verme si es que no va a pagar el muro”, dijo en un tuit Donald Trump. El aludido replicó en otro tuit que suspendía su viaje a los Estados Unidos para verse con su homólogo norteamericano. No entiendo ese insulto a Enrique Peña Nieto, que es un insulto a México; en rigor, es unir el daño al insulto y no por primera vez. A causa de los tuits del presidente norteño, la empresa Ford desistió de montar una fábrica en México. Las pérdidas para la Ford se estimaron en 200 millones de dólares; no sé cuántos empleos se habrán perdido en México. Tuits del mismo tenor y origen amenazaron a General Motors y a Toyota; la consecuencia inmediata ha sido la devaluación del peso mexicano.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}