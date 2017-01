El discurso de Trump

uido Rodríguez Alcalá

No me pareció muy modesto el discurso inaugural del presidente Donald Trump. Su triunfo electoral, según él dijo, fue algo que "el mundo nunca ha visto antes" ("the world has never seen before"). Vyrorei los grandes movimientos culturales, políticos y religiosos: la tradición grecorromana, la Ilustración, el cristianismo; tranquilo Ñandejára, que llegó Donald.