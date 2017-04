¡Págueme la renta!, repetía una y otra vez Édgar Vivar, quien como El Señor Barriga tenía la difícil tarea de cobrarle el alquiler a Ron Damón.

Al instante, en tono ya más formal, y algo lejos de recordar los cómicos papeles que le tocó interpretar en aquella serie, Vivar empezó su tarea de instar a docentes y adultos en general a comprometerse en la lucha contra el acoso en los establecimientos escolares.

Si el acoso por su aspecto físico estaba a la orden del día en la vecindad, la cosa subía aún más de tono en su papel de Ñoño, en la escuela. Precisamente, Vivar relata que sufrió bullying desde niño, entre sus compañeros de clase, justamente, por su sobrepeso.

El propio ministro de Educación, Enrique Riera, admitió que ante este flagelo, desde los centros educativos de gestión oficial "no sabemos cómo responder" y apeló a la capacidad de concienciación e influencia de Édgar Vivar, a través de su experiencia.

Testimonio de vida. "Tenía un compañerito que me golpeaba siempre, yo no sabía por qué, estoy seguro de que él tampoco sabía. Una vez lo encaré y me dijo que me pegaba porque no le caía bien, que me caes gordo", relató en la conferencia que ofreció en el Hotel Crowne Plaza. Los cerca de cien educadores que participaron del encuentro lo miraban atentos.

Aquella persona que era ostensiblemente diferente era potencial víctima de acoso. "Si estoy feo, estoy gordo o me falta un ojo, el otro me está bulleando (acosando) solo por esta razón, así de grave es esto que se gesta en la casa", aseguró el cómico.

La importancia del papel de los profesores radica en que pasan mucho tiempo y muy cerca de los estudiantes. "Ustedes están en la línea de fuego, en primera línea para combatirlo, deben tener las armas suficientes para detectar si alguien es potencial acosador o posible bulleado", expresó.

Alarmante. Para el actor, la difusión que tiene actualmente el bullying con las redes sociales lo hace peor. "Siempre estuvo presente, pero ahora el bullying se agravó con las redes sociales", aseguró Vivar, en alusión a las burlas que se reproducen sobre la persona en el Facebook o el Twitter.

Otro punto cuestionado por el actor fueron las estadísticas. Dijo que el problema es mucho más grave de lo que las cifras oficiales lo indican. "A veces un chico decide quitarse la vida por el bullying, no puede ser", remarcó.

Programa. Un plan que busca fomentar la prevención del acoso escolar se llevará a cabo en los próximos dos años desde el MEC. El proyecto tiene el apoyo de la organización Funda Joven, cuyo presidente es Juan Cruz, quien invitó a Édgar Vivar a conversar con los maestros de escuelas públicas locales. Forman parte de este piloto 16.000 docentes del Departamento Central.

Datos estadísticos del MEC hablan de entre 230 y 300 casos anuales relacionados con el acoso escolar en centros de gestión pública, privada o privada subvencionada.