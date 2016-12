Dos Santos sigue en Brasil

Así, el habilidoso volante dejó en claro que está a gusto en el fútbol brasileño y que buscará tener mayor continuidad en el equipo carioca, donde este año jugó 17 partidos y no convirtió goles.

Quiere partir. En Argentina, Brian Montenegro está muy cerca de rescindir su contrato con Lanús para buscar nuevos horizontes.

“Hemos manifestado la intención del jugador de rescindir con Lanús. Yo le llamé al vicepresidente y le transmití eso. No es una cuestión de dinero, o que no le quiera al club, pero la verdad es que no juega”, sostuvo Miguel González Zelada, representante del jugador en FALG.

Otro empresario que comentó el futuro de sus jugadores fue Diego Serrati, que no aseguró el pase de Fernando Fernández al América de Cali de Colombia sino que lo puso en la órbita del fútbol brasileño.

Sobre Cecilio Domínguez, que estaba muy cerca de cerrar su pase al América de México, Serrati explicó la complejidad de las negociaciones por el azulgrana: “No es fácil porque es un gran jugador y tiene una elevada cotización, más aún tras la gran Sudamericana que realizó”.