Doraliz, la paraguaya que alienta al mundo a combatir la depresión

Su obra es un crudo relato sobre las difíciles experiencias que franqueó, primero al alejarse de sus seres queridos y luego por la ansiedad y el estrés que le generó el trabajar en una cultura diferente. Pero lo peor llegó cuando falleció su primer hijo, recién nacido, en sus brazos.

La emblemática BBC la entrevistó y su material se está vendiendo con mucho éxito, no solo en el Reino Unido, sino también en Suecia, Alemania y Estados Unidos. La versión en español está logrando gran repercusión en Argentina.

Actualmente trabaja en la empresa EU Automation, como gerente de Desarrollo de Negocios para Brasil, pero el tiempo que tiene disponible lo dedica a la escritura, dado que desea ayudar a las personas que están atravesando los mismos problemas que ella enfrentó.

“Escribí el libro durante dos años. A pesar de recibir medicación y tratamiento sicológico no me curaba de la ansiedad por completo, siempre recaía y quería entender por qué. Comencé mi búsqueda de respuestas e investigué. Al conocer los síntomas también investigué por qué me sentía de esa manera, por qué perdí el apetito, por qué no podía dormir, por qué caminaba y hablaba más lento, qué pasaba en mi cuerpo y en mi cerebro”, comentó Doraliz.

¿POR QUÉ HAY DEPRESIÓN? La compatriota explicó que la depresión tiene un evento que le antecede, como una muerte, una enfermedad, problemas financieros, un juicio, desempleo, el quiebre de una relación, estrés o ambiente tóxico laboral, malos colegas, entre otros activadores.

“Hay que definir cómo te está afectando, te preocupa demasiado, te genera rabia, ira, impotencia, desamparo, vulnerabilidad, no disfrutas las cosas cotidianas, perdés conexión emocional con otros seres y tienes apatía o desinterés por todo, esto es el lado emocional. En el lado físico, no consigues dormir, no tienes apetito, no te arreglas mucho. Puedes sentirte agitado a veces, con mayor ansiedad y más preocupación. Es un círculo de aflicción en el que quedas atrapado”, puntualizó.

Aseguró que, si bien lleva tiempo, todas las personas pueden dejar atrás la depresión, con el tratamiento adecuado, con el apoyo de la familia y amigos, pero, principalmente, cambiando el chip en su cabeza sobre lo que uno se dice a sí mismo.

“Esa vocecita interna que a veces nos vuelve muy pesimistas, no se la puede callar, pero sí disciplinar”, remarcó.

La recuperación puede llevar hasta dos años o más, pero definitivamente cuando hay voluntad uno se recupera.

“Uno sale renovado, diferente, con otra visión de la vida y las personas. Conozco el silencio y la oscuridad de la depresión, pero uno no escoge la enfermedad. Si yo pude recuperarme completamente, recuperar mi vida, volver a trabajar, abrazarle a mi hija y reír, entonces también vos tenés esa capacidad. Se llama neuroplasticidad, la capacidad que tenemos los seres humanos de reconectar nuestras funciones neuronales, remodelar la geografía interna de nuestros cerebro a través de nuestras experiencias”, concluyó.

ACCESIBLE. El libro La Llave puede ser adquirido a través de Amazon. Por menos de 20 dólares en su formato impreso (envío incluido), pero también está disponible en digital e incluso en audiolibro (www.doralizaranda.com).