Esta es la historia de doña Herminia Talavera de Larrosa; una mujer que como muchas otras – y varios hombres también – decidió dejar de lado la pena que la quejaba para llenar de luz y color su vida. Venció a sus limitaciones físicas y pese a su edad, ve cada día como una oportunidad para sonreír.





Fue esposa, es madre y abuela a la vez. Se desempeñaba como docente en el departamento de Guairá hasta que, hace más de 50 años, decidió migrar a la capital para que sus hijos puedan estudiar. No fue fácil. Tuvo que convencer a su compañero de vida y ambos se ubicaron en el populoso barrio Jara de Asunción.





Doña Herminia se acogió a la jubilación hace 38 años y desde hace dos, forma parte de un grupo identificado como "Eterna Primavera" conformado por adultos mayores del Hospital Geriátrico del Instituto de Previsión Social (IPS).





A PURO HIDROGYM. La inspiradora abuela decidió aprovechar su jubilación tras varios años de trabajo. Dejó sus complejos e inclusive temores para divertirse con sus pares. Hace dos años disfruta de una actividad que ofrece el IPS: HidroGym. Así aprendió a que la pileta podía convertirse en amiga suya.





"Me invitaron a que venga. Hace dos años me incorporé. Tengo una hija que es de la tercera edad entonces vengo con ella y si no está, vengo igual como puedo porque tengo que salir de mi cucha para disfrutar de la vida", sostuvo.





Una de las cuestiones que más destaca es que se siente querida y aceptada por el grupo. Hizo nuevas amigas; mujeres que ven la vida igual que ella, es decir, con la misma óptica positiva y alegre.





LA TERCERA EDAD BAJO EL DISFRUTE DE LA VIDA





"Sentí que rejuvenecí después de dejar de trabajar. Me hice de muchas amigas y, además, me siento muy querida en este sitio", confesó la mujer con un rostro rozagante y una sonrisa que iluminaba el entorno.





Su juventud y muchos años de su vida fueron construidos en base al amor. Siempre estuvo enamorada de un solo hombre y apreció a su amado en todo momento, según comentó con mucha pasión.





Todo lo que ha vivido hasta la fecha, dijo, fue maravilloso porque aprendió a observar todo lo que le ocurre como una oportunidad o una lección.





No dudó, además, de lanzar un claro mensaje a los adultos mayores que no se animan a cambiar "el chip" y temen llegar a la jubilación o en algunos casos se deprimen ante el abandono de sus familiares.





"Le digo a los abuelitos y a las abuelitas que tomen coraje y se animen a hacer algo distinto en la vida. Todo se hizo para celebrar. Ahora yo veo la vida como una celebración maravillosa. Les invito a que caminen por este mismo sendero", relató la mujer con los mismos brillos en los ojos que casi la llevaron a derramar algunas lágrimas.





EJERCICIOS EN EL AGUA. El servicio del HidroGym que ofrece el IPS es una actividad que se desarrolla cada viernes en "Fipsa" (Santísimo Sacramento, Asunción). Inicia a las 07.00 para aprovechar el verano paraguayo haciendo ejercicios en la pileta, para además, refrescar el alma.





Las clases son impartidas por los diferentes profesionales: psicólogos, profesores de educación física y hasta profesoras de baile que indican los ejercicios y juegos que pueden desarrollar dentro del agua.





La iniciativa se realiza cada año y esta vez arrancó el pasado viernes 6 de enero. Se extenderá durante toda la estación veraniega. El acompañamiento es integral por parte de especialistas y tiene costo cero para quienes participan.





El encuentro culmina con una media mañana "saludable" a base de frutas y jugos naturales.





