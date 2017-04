Diputados opositores y cartistas dan por hecho que se archiva enmienda

El líder de la bancada "A" de la ANR, mayoritaria en la Cámara Baja, Clemente Barrios, reconoció ayer que el proyecto de enmienda perdió fuerza al renunciar el presidente Horacio Cartes a su eventual candidatura para las elecciones del 2018 para un segundo mandato.

"Perdió fuerza evidentemente nuestro proyecto de enmienda con la renuncia del presidente. Lo más probable es que se archive", manifestó el parlamentario a ÚH.

A su turno, el liberal antienmienda Eusebio Alvarenga dijo que el tema queda "sepultado", pues las condiciones no están dadas y hoy ni siquiera se tienen los votos necesarios como para aprobar el proyecto.

"(...) el patrón de ellos ordenó, no porque quiera, no porque tenga piedad de la Constitución ni de los paraguayos, sino porque entiende que no están dadas las condiciones, aparte de la presión interna y externa que recibió, eso hizo que Horacio descabalgara, tal es así que no se va a aprobar la enmienda", aseguró Alvarenga.

Por su parte la diputada independiente Olga Ferreira de López considera que "por lógica", el proyecto de enmienda debe quedar sepultado.

"(...) porque si es que se atreven los cartistas, los que iban a violar la Constitución, van a dejarle a Lugo competir tranquilamente, yo creo que no, creo que eso fue un blanqueo para los senadores", indicó la legisladora.

Entrada a enmienda. El miércoles pasado en la sesión de la Cámara de Diputados, una mayoría de 44 parlamentarios decidió remitir a comisiones la propuesta, cuando que la intención inicial al menos de los que están en contra era que se devuelva la nota. La misma había sido firmada por los senadores Julio César Velázquez, quien fungió de presidente del Senado, y Juan Darío Monges, de secretario, en una reunión el viernes 31 de marzo.

Unos 28 diputados fueron los que se manifestaron en contra de la enmienda en la sesión de la Cámara Baja, mientras que seis se ausentaron.

Los llanistas Sergio Rojas y Héctor Lesme se abstuvieron de votar, sumando así fuerzas al oficialismo. De hecho su líder, Blas Llano, en la Cámara Alta es uno de los principales impulsores de este polémico proyecto.

Tampoco hay que descartar la posibilidad de que los diputados puedan postergar el tratamiento del tema con lo que se mantendría en la incertidumbre, sobre todo, a los potenciales candidatos, y persistiría la crisis política.