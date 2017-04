De acuerdo con fuentes del equipo negociador nacional, el monto final de la deuda de la binacional con el Tesoro argentino quedará en USD 4.084.063.000, lo que propiciará una tarifa de venta de energía baja, un objetivo que perseguían ambos países. No obstante, no se dieron detalles del precio. En lo que hace a compensación por territorio inundado, se acordó que Paraguay aportó el 80% del territorio, por lo que debe recibir de parte de Yacyretá en torno a USD 940 millones. Argentina obtiene USD 235 millones (20%).

"Es un muy buen arreglo el que se ha alcanzado", dijo ayer a este diario Ángel María Recalde, director de Yacyretá, quien desmintió que el acuerdo represente una nueva entrega en la binacional.

Hasta el año pasado, las autoridades argentinas querían fijar la deuda de la EBY en USD 20.000 millones, porque aplicaban intereses y actualizaciones, conceptos espurios.

BORRADOR. Pese a que nunca hubo una socialización oficial del texto del acuerdo, en un borrador remitido a ÚH se mencionaban algunos puntos importantes, como la cesión de energía. Se establecía la renovación de esta modalidad y no se mencionaba que Paraguay iba a poder vender su excedente a terceros países, algo que desde hace tiempo viene siendo reclamando por políticos y especialistas del área.

El Tratado de la entidad indica que los socios tienen un derecho de preferencia sobre la compra del excedente que el otro no utilice, no así exclusividad. No obstante, en más de 20 años de generación de Yacyretá, el país nunca pudo vender su excedente a precio de mercado, que es bastante superior a los 9,89 dólares por megavatio hora (MWh) que hoy abona el país vecino.

La suscripción del acuerdo tendría que haberse realizado el pasado 7 de abril en Buenos Aires, pero la crispación política en Paraguay, por la enmienda para la reelección, y la huelga general en Argentina impidieron la reunión de los mandatarios.

¿GANANCIA ARGENTINA? A los rioplatenses les conviene llegar a un acuerdo con los paraguayos cuanto antes, de manera a poder impulsar nuevas obras de generación, por la crisis energética que atraviesan. De hecho, los propios directores Recalde y Humberto Schiavoni (Argentina) ya confirmaron que está listo el pliego de bases y condiciones para llamar a la licitación del proyecto de maquinización del brazo Añá Cuá.

De este arreglo también depende la instalación de tres nuevas turbinas en la central de la EBY. Además, en el borrador del memorándum se dio como un hecho el emprendimiento de las centrales Itatí - Itá Corá y Corpus Christi.

Para técnicos, las autoridades solo celebran la reducción en el monto del pasivo de Yacyretá, pero recalcan que la deuda ni siquiera es de Paraguay. Aseguraron que se tiene que hacer cumplir el numeral IX del Anexo C del Tratado, donde se estipula que el país que más energía consumió en este tiempo sea el que mayor responsabilidad tenga para abonar el compromiso.

Desde 1994 a la fecha, el sistema argentino consumió 302.143.948 MWh, el 93% de la generación. La ANDE solo retiró 22.032.396 MWh (7%).

También se teme que dentro del acuerdo se configure la figura de la novación de la deuda.

Es decir, plantear un nuevo acuerdo para honrar la deuda es la entrega de energía muy barata (menos de USD 20 el MWh) a Argentina por 30 a 40 años, tal como estipulaba un preacuerdo elaborado y desechado hace 10 años.

