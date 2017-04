Denuncias de estafas en el seguro privado impulsan ley de regulación

Un asegurado de una medicina prepaga denunció el alto costo de medicamentos e insumos que cobran los servicios privados de salud tras una cirugía, los cuales en muchos casos no pueden comprobarse si se usaron o no. Los precios son superiores a los del mercado o en otro caso figuran en la lista ítems que no son necesarios.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}