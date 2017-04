Un ciudadano, de nombre Amancio Báez López, cometió la falta de estacionar en un lugar prohibido sobre la calle Gral. Díaz casi Don Bosco y recibió la boleta de infracción de parte de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Sin embargo, denunció que los otros vehículos, a los que se les colocó el cepo por mal estacionamiento, a los pocos minutos fueron liberados por el personal municipal sin que sus conductores fueran a pagar multa alguna en la base de la PMT en el centro, hasta donde Báez luego se dirigió a saldar su infracción, por lo que sospecha de un accionar corrupto de los funcionarios municipales.

"Estacioné para retirar unos análisis clínicos y al salir me encuentro con los agentes al lado de mi vehículo y otros rodados también con cepos; eran unos 4 más. Le dije a uno de los agentes que reconozco mi infracción y le solicité que me dé la boleta para pagar la multa. Y por la ubicación en que estaban los agentes no vi que mi auto estuviera con cepo, porque no me avisaron, y al querer salir del lugar con la boleta en mano, me di cuenta que tenía el cepo", relató Báez, quien reside en San Lorenzo.