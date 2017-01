Denuncian muerte de un feto en IPS

“Ella debía operarse y no nos hicieron caso porque no había médico, entonces nos enviaron al hospital para hacer el estudio y el bebé ya estaba muerto”, expresó el padre muy dolido por la situación. “Ellos me dijeron que ayer ya había muerto, pero eso es imposible porque nosotros recurrimos un día antes”, agregó.

En el certificado de defunción consta que la causa de muerte del feto fue asfixia prenatal, el jueves pasado. La profesional que realizó la atención en el hospital de Curuguaty fue la Lic. Liz Paredes. Quisimos tener la versión de la directora de la unidad del IPS, Dra. Natalia Arce, pero no respondió a nuestra consulta. (Informó Elías Cabral)