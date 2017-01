Cuaciclones, drama urbano en San Ber

Este problema se plantea cada fin de semana en la Villa Veraniega, sin ninguna propuesta de solución por parte de las autoridades a cargo. Ayer durante toda la jornada Última Hora intentó contactar con algún agente de la Comuna y con el mismo intendente de la ciudad, Luis Aguilar, sin éxito alguno.

El jefe de destacamento de la Patrulla Caminera en San Ber, inspector Florencio Vargas, señaló que a instancias de la Municipalidad los patrulleros pueden realizar controles en la zona, pero no pueden intervenir motu proprio por no ser su jurisdicción los tramos urbanos. Sin embargo, hasta ahora y pese a estar enmarcados en un trabajo conjunto por el Operativo Verano, no recibieron ninguna solicitud.

“Incluso el Ministerio Público puede intervenir si la Municipalidad lo pide. Estos jóvenes no salen a la ruta, pero como ciudadano, cuando hago el tramo normal también los veo y muchos son menores. Por la Ley 5016 ninguna persona puede subir a un cuaciclón sin la protección pertinente (casco, cinturón abrochado). Y hasta los doce años ningún menor puede subir ni siquiera como acompañante” aportó el inspector.

Si la Comuna nota en sus controles este tipo de infracciones, debe comunicar obligatoriamente al Ministerio Público para abrir una carpeta fiscal. A partir de los 14 años el menor es imputable por exposición al peligro en el tránsito terrestre y los padres por la falta de cuidado, recalcó.