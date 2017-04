Cosechando cambio social

Tierranuestra.jpg

Sonidos de la Tierra es el programa emblema de la fundación Tierranuestra. Fue creado por el director de orquesta, compositor e investigador musical Luis Szarán. Inspirado en el concepto de educación a través del arte, el programa permitió el acceso a la educación musical a más de 18.000 niños, niñas y jóvenes de escasos recursos, mediante la formación de escuelas de música, agrupaciones corales y orquestales, asociaciones culturales, talleres de lutería, etcétera.

Aunque de este programa han surgido grandes talentos musicales, el objetivo principal es formar buenos ciudadanos y ayudar a las comunidades a mejorar sus condiciones de vida.





MÁS QUE UNA DULCERA

"Cuando empecé a hacer dulces, solo tenía una olla. Luego, con mucho sacrificio me gané clientes y ya tenía hasta vehículo. Aimo'a que ya tenía todo lo que quería, pero con el Camino Franciscano conocí a otras personas y me di cuenta de que ya no era una simple dulcera, sino una emprendedora turística, que mi negocio era importante en la actividad turística y me sentía una reina. Con todos los talleres que nos dieron aprendí cosas que jamás imaginé: los cuidados para hacer mis dulces, cómo almacenar, cómo mantener libre de contaminación, cómo cuidar mi local, nambre voi. Y lo más importante es que me ayudó a tener un Plan de Negocios que uso hasta ahora: todo anoto y calculo, y eso me sirve para el presente y el futuro". Mártir Cabrera, dulcera, participante del Programa de Asistencia Técnica a las MIPyMES Turísticas Proyecto Camino Franciscano.





IDENTIDAD COMUNITARIA

"A mí, cuando era intendente, las capacitaciones de Tierranuestra me dieron una visión diferente. Me ayudaron por ejemplo a identificar el patrimonio intangible de Areguá. Nosotros ya sabíamos que los edificios patrimoniales deben conservarse y ponerse en valor, pero aprendí que nuestra identidad y atractivo también se encuentran en otros aspectos, como las fiestas populares, la gastronomía, los propios barrios con su gente. Entendí que para recibir visitantes se deben generar condiciones apropiadas y que la inversión en turismo reditúa beneficios económicos para la población". César Caballero Leiva, exintendente de Areguá, que participó en talleres del Proyecto Camino Franciscano.



TRABAJAR CON PROYECCIÓN

"Con las capacitaciones para coordinadores de Sonidos de la Tierra, aprendemos a hacer nuestro plan de trabajo desde inicios de año, a trazar un presupuesto anual para dejar de apagar incendios y pensar las estrategias de recaudación de fondos ya para el año. Aprendemos a fijar nuestras metas y a trabajar con proyección. Mi aprendizaje va más allá de la Escuela de Música, lo que aprendí me sirve en mi gestión como directora de escuela, cómo hacer que los niños, niñas y jóvenes participen de las decisiones y activen con los adultos. Para mí eso es un aprendizaje para la vida". Rosalba Ayala, coordinadora de la Escuela de Música 26 de Febrero, ex Marquetalia (San Lorenzo).