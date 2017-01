Cordillera: Merienda escolar en 2016 llegó a 37.000 alumnos

CORDILLERA

En el marco del periodo educativo del año 2016 la merienda escolar alcanzó a unos 37.000 niños de las 439 instituciones educativas que funcionan en el Departamento de Cordillera, según los datos proveídos por la secretaria de Educación de la Gobernación, Gloria Gómez de Paredes.

La funcionaria agregó que la merienda fue servida desde el inicio de las clases hasta su finalización en el mes de noviembre.

"Con el almuerzo escolar no tuvimos la misma suerte de llegar a todos, porque el presupuesto no alcanzó. El almuerzo fue servido a unos 11.000 alumnos de unas 127 escuelas de las 349 que operan en todo el departamento, solamente hasta el 14 de octubre, no pudimos llegar hasta el último día de clase porque no nos alcanzó el dinero. Agregó que, aún así, ha sido satisfactorio poder cumplir con la entrega de meriendas y medianamente con el almuerzo a los escolares dentro del año lectivo.

Aparte de estos servicios, la funcionaria comentó que ayudaron a los diferentes locales escolares con nuevas construcciones de aulas, reparaciones de instalaciones eléctricas, construcciones de nuevos sanitarios por el llenado de los mismos, construcciones de cocina-comedor, baños sexados, así como reparaciones y cambios de techo de algunas instituciones. "Así pudimos mejorar el servicio ofrecido a los estudiantes, para que puedan desarrollar cómodamente las clases", aseguró Gómez.