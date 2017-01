Concejal Arregui de PDP aparece en planilla de la ANR con firma falsa

Comentó que se enteró de que su nombre figura en la lista de los que piden la reelección, porque sus colaboradores de la Junta Municipal estaban verificando si sus datos figuran en la planilla, y le solicitaron su número de cédula para corroborar. “Me enteré en medio de la sesión de la Junta Municipal y me sorprendí bastante, porque nunca se me pasó por la cabeza que mi nombre iba a figurar en la lista”, contó el ex fiscal.

Los datos de Arregui se encuentran en el bibliorato número 130, con su nombre, número de cédula y en la dirección figura la ciudad de Luque, en donde nunca residió.

“La firma falsa es un garabato que no se asemeja a la mía”, aseguró el político opositor.

Arregui, antes de presentar su denuncia, dialogó brevemente con el fiscal Fabián Centurión, a quien le solicitó que profundice la investigación y que se llegue a los responsables. “No solamente los eslabones menores deben ser castigados, sino aquellos que idearon esta maniobra fraudulenta”, indicó.

Subrayó que la investigación debe delimitar la competencia y el rol de las autoridades del Partido Colorado en la presentación de las firmas ante el TSJE, con referencia al presidente de la ANR, Pedro Alliana, la senadora Lilian Samaniego y el vicepresidente de la República, Juan Afara.

“Yo les preguntaría a ellos si verificaron las planillas antes de llevar al TSJE. Si las personas que figuran en las planillas firmaron realmente, de lo contrario, es una burla”, expresó.

Agregó que el Ministerio Público tiene todas las herramientas y la tecnología de punta a través del laboratorio forense para poner todos los medios al alcance de los fiscales que están a cargo.

“Lo fundamental es la decisión institucional que tiene que tener Díaz Verón, de querer transparentar este hecho y dudo de que él quiera transparentar esto”, aseveró.