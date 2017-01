Con aceite de cannabis “se redujeron 80% ataques de epilepsia de mi hija”

Lo que parecía imposible para mamá y papá se volvió realidad cuando hace seis meses Alana Riveros (13), quien sufre del Síndrome de West (encefalopatías epilépticas catastróficas), sorprendió a todos al responder positivamente al tratamiento con aceite de cannabis. “Los ataques epilépticos de mi hija disminuyeron en 80% (6 a 8 por día), no tuvo ataques por 45 días y responde a estímulos que antes le eran indiferentes. Prácticamente es un milagro”, relata Miriam Pompa, madre de Alana y no encuentra palabras para describir “el milagro” que produce uno de los componentes de lo que muchos llaman hierba maldita. “Esto nos hace muy felices. Que te sonría tu hija, de repente es algo tan natural para un papá, pero para nosotros es algo invaluable”, resalta. Para que Alana pueda seguir mejorando no le debe faltar su medicamento.









