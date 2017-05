Comunicador y ex modelo incursionan en política y se afilian al Partido de la A

Aún no analizó la posibilidad de buscar un cargo electivo en las elecciones del 2018, pero no descartó, y dijo sentirse preparado. “Para las pretensiones que tengo, todavía no me preocupa qué lugar puedo ocupar. Lo que yo hago es charlar con ellos y coincidimos en un punto, el país ya no puede continuar de esta forma”, expresó.

Para Brítez es el momento de crear más conciencia crítica en los jóvenes y que puedan saber elegir a las próximas autoridades y gobernantes del país. También ve como una oportunidad para demostrar la vocación de servicio que tiene fuera de los medios de comunicación. Ayesa Frutos, por su parte, dijo que estaría complacida de aportar algo al país. Señaló que desde su rol de mujer paraguaya pondrá todo su empeño y compromiso en la causa.

El anfitrión, Víctor Sánchez, dijo que A deviene de alianza, palabra que prácticamente está borrada de algunas agrupaciones políticas, dijo. El sector hizo su bautismo en las elecciones municipales de 2015.