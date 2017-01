ENCARNACIÓN

La Municipalidad de Encarnación ya ha procesado (vía juez de Faltas) a tres personas que ensuciaron o no han tenido una actuación decorosa en las playas de la ciudad, dejando basura en el lugar donde se encontraban descansando, realizando sus necesidades fisiológicas en el agua, y bebiendo dentro del cauce. "La Ordenanza 101, artículo 10, estamos haciendo cumplir para poder salvaguardar un ambiente sano. El consumo de alimentos o bebidas dentro del agua es considerado falta grave, así como realizar las necesidades fisiológicas dentro del agua", significaba Sergio Godoy, jefe de la Playa San José. Los trabajos son verificados por la policía ambiental que se encuentra en toda la zona, además de los agentes de seguridad, que de manera permanente recorren los lugares, advirtiendo a los visitantes a fin de que arrojen sus desperdicios en los 180 basureros dispuestos en el espacio de veraneo. La vigilancia se realiza además con la colaboración de cámaras de alta definición. Estas medidas han sido aplaudidas por turistas y locales, señalando que cuando los compatriotas visitan otros países no arrojan un solo papel y en tierras propias no se comportan igual.

Aclararon también que está prohibido ingresar a la playa con bebidas en envases de vidrio, por el peligro que representa dicho material.

SANCIÓN. De manera diaria más de 50 personas se encuentran trabajando permanentemente en el mantenimiento de las playas, quitando todo elemento ajeno a la misma. "Se insiste y ponemos a disposición un buen número de basureros, tanto dentro de la playa como fuera de ella. La sanción a las personas tiene el mensaje de que sirva como ejemplo y cree conciencia en quienes no se comporten respetando las reglas de convivencia. Debemos cuidar el escenario que hoy nos caracteriza, debemos ser organizados, limpios y educados", significaba Godoy.

De los tres casos que se encuentran en proceso en el Juzgado de Faltas de la Comuna, aún no se conoce qué tipo de sanción ha decidido el juez ejecutar a las personas que infringieron la mencionada ordenanza.