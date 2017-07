Embed

El diario apunta que, desde el pasado fin de semana, los usuarios que han intentado acceder en la red Sina Weibo -parecida a Twitter- o en la aplicación de mensajería WeChat a imágenes o al nombre en chino del famoso personaje, se han topado con el aviso de que se trata de "contenido ilegal".Financial Times señala que, de momento, no hay ninguna explicación oficial de lo ocurrido, pero recuerda que la censura en las redes sociales ha aumentado con vistas al 19 Congreso Nacional del Partido Comunista, que se celebrará después del verano.Los expertos a los que ha consultado el periódico indican que la decisión de censurar las referencias al aparentemente inofensivo oso puede deberse a los usos hechos de su imagen en el pasado, cuando se empleó para caricaturizar a Xi.Así, una foto de 2013, que muestra a Xi caminando junto al ex presidente estadounidense Barack Obama, fue publicada junto a otra imagen en la que se veía andando juntos a Winnie (más gordito) y su amigo Tigger (más delgado y esbelto)En 2014, apareció otro chiste: una reunión entre Xi y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, fue comparada con una ilustración de Winnie the Pooh junto a Ígor, el burro tristón que protagoniza muchas aventuras del oso.El periódico londinense cita otro ejemplo reciente de censura en las redes sociales chinas, cuando las letras "RIP" (Descanse en paz) fueron bloqueadas en Weibo tras el fallecimiento del disidente chino Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz.