Chilavert: “Domínguez es el más corrupto”

“Alejandro Domínguez es el hombre más corrupto que tiene el fútbol en la actualidad, más que los que están presos (por el caso FIFAgate)”, apuntó el Chila en entrevista con ESPN Radio de Buenos Aires.

Además, el ex portero y hoy comentarista de fútbol le apuntó directamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como artífice de estos cambios en el organigrama del ente rector del fútbol: “Si Infantino no recapacita de lo que está haciendo terminará como Blatter o Platini”.

Pero Chilavert tuvo tiempo además de meterse con Diego Armando Maradona, tratándolo de “panqueque”, haciendo alusión que se da vuelta y vuelta según su conveniencia.

“Maradona decía que iba a respaldar a los jugadores y ahora defiende a Infantino. Andá a saber qué arreglo hizo. Es una pena. Yo lo conozco bien, cuando hay dinero de por medio él se vuelca y se olvida de que tiene que apoyar a los más necesitados”. Y siguió el Chila disparando contra el “10”: “Tenemos pensamientos diferentes y muchas diferencias de vida. Él sigue siendo socialista y apoyó en su momento a Fidel Castro, Chávez y Maduro, pero vive en Emiratos Árabes”.

Respuesta. Maradona no tardó en responder a Chilavert en un duro cruce. “En Brasil, Chilavert me dijo que estaba conmigo. El panqueque es él, el falso es él”, declaró Maradona. Y agregó: “Chilavert que deje de comer panqueques porque no va a entrar más en cuadro. Él nunca se la jugó por nadie”.