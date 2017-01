Chila, una Leyenda Viviente

En la ocasión elevará a la categoría de Leyenda Viviente a un total de 48 ex futbolistas, conforme divulga su página web.

Y uno de ellos es el ex arquero de la Albirroja, José Luis Chilavert. “Como paraguayo me siento orgulloso que me reconozcan como Leyenda Viviente”, dijo el portero nacional que actualmente radica en Buenos Aires.

Chilavert es un emblema del fútbol nacional en toda su dimensión. Anotó 62 goles: jugando para Vélez (48), Zaragoza (1), Racing de Estrasburgo (1), Peñarol (4) y la Selección de Paraguay (8). Conquistó 12 títulos, fue reconocido 3 veces como mejor arquero por la FIFA, disputó 74 partidos con la Albirroja y fue referente en los 8 clubes que recorrió a lo largo de su trayectoria.

Será el primer paraguayo en conseguir semejante premio. En su momento fue considerado el sexto mejor arquero del siglo XX por la propia IFFHS, un logro titánico.

Entre la lista de reconocidos como Leyendas del Fútbol aparecen jugadores como Pelé, Maradona, Ronaldo, Platini, Zidane, Di Steffano, Garrincha, Ryan Giggs, Hugo Sánchez, Eusebio, Bobby Charlton, Zico, entre otros.