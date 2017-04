En el material audiovisual, Horacio Cartes señala lo mismo que en su carta al arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, con la salvedad de que se dirige a los adherentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que en su última convención aprobó buscar todos los mecanismos para lograr la reelección presidencial.





"Agradezco el apoyo de mi partido y me honra su pedido por mi candidatura, pero reitero que no buscaré la reelección en las próximas elecciones. No asumiré, por ninguna vía ni forma, la candidatura a la Presidencia del Paraguay por el periodo 2018-2023", señaló en el mensaje grabado difundido a través de sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter.

"Soy consciente de que esta decisión puede generar algún desánimo en mis correligionarios, que esperaban que dijera que sí. A todos ellos les pido comprensión. El Partido Colorado trasciende todos los nombres y tanto para nuestra querida asociación política como para este presidente, el país siempre estará primero", apuntó.





"El tema de la reelección es algo que se viene discutiendo por años. No es exclusivo de esta administración y es algo que tendrá que resolverse en algún momento, cuando los involucrados realmente estén dispuestos a conversar en paz. A los líderes de la oposición pido grandeza, serenidad y por sobre todo, el regreso a una postura de diálogo", dijo sobre el punto.





La decisión del presidente de la República desconfiguró de manera total el mapa político y a pesar de que desde el oficialismo colorado señalaron que seguirán firmes, fuentes del plano político sostienen que el retiro de la enmienda es una cuestión de poco tiempo ya que hasta el momento el coloradismo no tiene un candidato para el 2018 que no sea Horacio Cartes.