Cartes nombró a su pariente en Consejo de Radiodifusión

La Ley 642/95 de Telecomunicaciones establece en su artículo 42 que no podrán ser designadas para el Conser las personas que sean entre sí parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No obstante, no establece la prohibición para los familiares de los funcionarios públicos.

ILEGITIMIDAD. Un ex integrante del Conser, que prefirió permanecer anónimo, aseguró que la conformación del consejo igual es ilegítima porque se tenía que haber pedido las nominaciones de todos los interesados y se dejó afuera a los canales de aire, por lo que estos pueden ser perjudicados con las disposiciones del ente regulador.

Añadió que teme que las resoluciones de Conatel ahora se utilicen para beneficiar a un solo grupo empresarial que respondería al jefe de Estado, haciendo alusión a que el Grupo Unicanal (del que también forma parte Canal 13), tiene amplia representación en el organismo (ver infografía).

La Cámara de Teledifusoras del Paraguay (Catelpar), conformada por los canales de aire, había señalado que no fue consultado por Conatel y por lo tanto no tienen actualmente representación en el Conser.