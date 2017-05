Cartes firma hoy acuerdo con Macri para reordenar las finanzas de la EBY

Según el Gobierno, el acuerdo no solo permitirá el reordenamiento económico financiero de la EBY, sino abre el camino para la construcción de otras obras para el beneficio de ambos países (ver puntos claves infografía).

Ayer, a solo un día de la firma, autoridades de la binacional y del Gobierno explicaron a un pequeño grupo de parlamentarios los puntos acordados con el país vecino. Fue en la sala de sesiones de la Cámara Baja y participaron en su mayoría diputados y un solo senador. El Poder Ejecutivo envió a ambas cámaras un resumen con los detalles del acuerdo, pero los legisladores no accedieron aún al texto del mismo.

Ángel Recalde, director nacional de la EBY, explicó a los parlamentarios que lo más resaltante del acuerdo es que la deuda del ente con el Tesoro argentino quedó en USD 4.084 millones, considerando los cálculos actualizados al 31 de diciembre del 2015.

Sin embargo, aclaró que la tendencia de la deuda es que siga bajando. Sobre el punto, explicó que, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2016, la deuda ya bajó a 3.805 millones, principalmente por la baja en la cotización del petróleo, que impactó en los índices de la fórmula que actualizan los números. Señaló que al cálculo del 2015 (de la deuda) se debe restar lo que debe Argentina por venta de energía del año pasado (USD 255 millones). "La tendencia es que este año tengamos una disminución por ese concepto, inferior a USD 3.800 millones, que es lo que finalmente será pagado", argumentó. A su vez, aseveró que la "novación" de la deuda, es decir, pagarla con la energía que genere la binacional, es inaplicable y que no forma parte del acuerdo.

Ecuanimidad. El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, uno de los negociadores con Argentina, dijo que el acuerdo se logró con ecuanimidad, tanto para Paraguay y Argentina. "Creemos que es el momento en el cual estamos en el punto exacto y que se pueda llegar a un acuerdo y poder pasar por el Congreso y que entre en vigencia este acta de entendimiento, porque se vienen muchos temas pendientes de lo que es la aprobación. Una vez que se apruebe esto se pasan a tener las obras y a hacer muchas otras cosas, que se puedan volver a generar nuevas fuentes de energía que necesitamos", aseveró.

Walter Harms, presidente de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, que presidió la reunión, dijo que con el acuerdo se concretarán nuevas obras para generar mayor energía y a la vez 3.000 puestos de trabajo. "Estamos contentos y conformes con las explicaciones dadas", dijo.

Claves del acuerdo

Deuda de EBY con Argentina. Se fijó en USD 4.084 millones, pero ya disminuyó a USD 3.800 millones a 2016.

Pago por cesión de energía. Argentina pagará 20% más a Paraguay (UDS 12 por MWh).

Pago por territorio inundado. 1.000 millones percibirá el país en este concepto desde el 2023. Se pagará en cuotas anuales.

Obras. Maquinización del Añá Cuá y la colocación de 3 turbinas más en la central.

"Es un logro para el país"

El presidente Horacio Cartes difundió ayer un video por Facebook bajo el título "Momento histórico en Yacyretá", en el que destacó el acuerdo y señaló que, luego de complicadas negociaciones y tras manejarse una deuda de más de USD 17.000 millones que se había acumulado, se consiguió que esa cifra sea reducida a USD 3.805 millones, una vez auditado el último balance 2016 de la EBY. La reducción del monto de la deuda es de casi un 80%, agregó.

El presidente criticó a algunos medios de comunicación, indicando que son "mezquinos y manipuladores", puesto que el logro de su administración es en beneficio del país.

"Este sí es un gran logro para nuestro país porque por primera vez en la historia habrá una entidad económicamente viable, que permitirá nuevas obras y beneficiará a miles de compatriotas.", destacó. Pidió hablar con la verdad y no con "frases torcidas de los medios que desinforman", apuntó.

"Este logro es un sello más de transparencia, que se ha reflejado en las negociaciones y permitirá una administración más eficiente", sostuvo.

"Yacyretá será viable y gracias a esto podremos crear nuevos proyectos, iniciando la inversión de USD 1.600 millones para maquinizar Aña Cuá y agregar tres turbinas más a Yacyretá y crear 3.000 nuevos empleos en los próximos cinco años", expresó Cartes, quien recordó el pago por territorio inundado.

Opiniones

PLRA dice que deuda con la EBY no existe

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, cuestionó que el Gobierno de Horacio Cartes renegocie el tratado de la Binacional Yacyretá sobre la base de una deuda millonaria y con hermetismos con sus pares argentinos. "Nosotros creemos que no existe la deuda, pero no sabemos qué va negociar el Gobierno, cuyo primer error es no dar a publicidad", dijo en un seminario informativo sobre el tema en la sede liberal.

Lugo dice que FG está elaborando propuesta

"Ayer (martes), en el Frente Guasu nos hemos dedicado al tema de Yacyretá, Itaipú, la deuda. Así como hay un proyecto de ley patriótica, también estamos elaborando una nueva propuesta para que podamos dejar bien en claro la postura del Frente Guasu en materia de política energética. Estamos trabajando sobre eso (sobre el proyecto). Seguramente en dos semanas más estaremos terminando el proyecto".





Temen "oportunismo político"

Los diputados Ramón Romero Roa, Édgar Ortiz y David Britos coincidieron en que el memorándum es muy positivo para el país. "Las conclusiones son muy positivas para el Gobierno paraguayo, para el país y más todavía cerrar una etapa donde no había una cuestión definida", aseveró Romero Roa. Ortiz, por su parte, señaló que "a todas luces es un acuerdo ventajoso", pero lamentó que se haya presentado en "un año político", porque "alguna gente quiere quitar un oportunismo político que no es conveniente al país". A su turno, Britos señaló que "no es poca cosa la disminución del 76% de la deuda, cerca de USD 13.000 millones, donde por primera vez nuestro país se sienta en una posición de igual a igual con Argentina".