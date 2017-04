Aprovechó para exteriorizar su malestar ante el tratamiento que da la prensa a las noticias durante los violentos sucesos del 31 de marzo y 1 de abril.

Cuestionó que a los periodistas no les llamó la atención que se haya quemado el Congreso y que incluso había un grupo de WhatsApp (integrado por Desirée Masi y Roberto Acevedo), en donde "se planificó la toma del Palacio de Gobierno y el Congreso".

Agregó que si uno no lee los diarios no está informado, pero que si empieza a leer o a escuchar (las noticias) "estás mal informado".

En un momento de la charla, el presidente dijo que todos los días la prensa decía que se estaba por violar o que se violó la Constitución con el tema de la enmienda por lo que reiteró que no habla con la prensa porque solamente publica informaciones negativas.

Cartes cuestionó que cuando uno ve que se quema el Congreso y no es noticia o que un grupo de senadores festeja la quema de la sede de un poder del Estado y que no haya imputados en ese grupo, entonces, "hay que sospechar que las instituciones están flaqueando o tienen problemas", dijo.

ROMPEBOLAS. En un momento dado de la charla con los periodistas, Cartes mostró su hartazgo cuando un colega de ABC preguntó si ya tiene en mente quién continuará con su proyecto de gobierno en el 2018, en vista de que la enmienda ya no corre. "Me vas a hacer perder la paciencia. Pará de romper las bolas, te digo de corazón", respondió Cartes con lo que quebrantó el protocolo de su investidura al salir de sus casillas. Pero además de la prensa, el jefe de Estado criticó fuertemente al sector empresarial de donde él proviene al señalar que son "salvajes, inescrupulosos, que solamente quieren ganar dinero, facturar y facturar". Aseguró que mantiene una guerra de baja intensidad con ellos.





Hace tiempo que no leo los diarios. Si no leés los diarios no estás informado y si leés y escuchás (noticias), estás mal informado.

Vengo del sector privado. Somos salvajes, inescrupulosos. El empresario quiere ganar dinero a toda costa. Solo quiere facturar y facturar.

Horacio Cartes, presidente.