Caminos a los que apela Cartes para forzar enmienda hasta ahora fallaron

Este proyecto choca con la enorme barrera de la falta de votos. El oficialismo cartista, aliado con liberales llanistas y luguistas, no puede conseguir hasta la fecha los 23 votos necesarios para su aprobación.

Los opositores se plantan porque es inconstitucional el tratamiento, ya que el 25 de agosto del año pasado se había archivado el planteamiento. La misma Constitución prohíbe que se trate el tema hasta dentro de un año, es decir, hasta agosto próximo. El titular del Congreso, el liberal Roberto Acevedo, anunció que rechazará de plano cualquier proyecto de enmienda que se presente, por inconstitucional.





2. Iniciativa ciudadana para buscar con el respaldo popular que se trate el proyecto.

Para esta iniciativa, los colorados realizaron una campaña nacional de recolección de firmas y el 13 de enero pasado entregaron, en medio de gran parafernalia, a la Justicia Electoral las carpetas con 357.685 firmas. Sin embargo, rápidamente la euforia colorada terminó en un bochorno cuando la misma Justicia Electoral detectó 69.000 firmas (19%) con irregularidades y una ola de denuncias de ciudadanos cuyas firmas se falsificaron. El TSJE confirmó que 1.142 firmas corresponden a datos de difuntos, 3.137 son datos incompletos; 4.448 no son legibles; 13 no tienen firma; 6 son electores en el exterior, 27.174 son repetidos; 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros; 97 son residentes en el extranjero, 163 condenados (presos), 296 menores y 59 inscripciones inhabilitadas.





3. Destitución de Roberto Acevedo de la titularidad del Congreso

Ante el fraude masivo detectado en las planillas y que hizo que la campaña colorada terminara bajo investigación fiscal, los colorados buscaron otra estrategia para apuntar a su objetivo: Denuncian un supuesto plan de la oposición de atentar contra la vida del presidente Horacio Cartes. Para ello se valieron de una serie de mensajes que un grupo de senadores se enviaban vía WhatsApp. Allí, el ataque oficialista apuntó a los senadores Roberto Acevedo y Desirée Masi porque supuestamente fue esta legisladora la que pidió al liberal "Un sicario, pero de medio pelo nomás", porque estaba cansada de Cartes. El abogado colorado y alto funcionario de Yacyretá, Luis Canillas, fue el hombre utilizado para demandar a ambos senadores ante la fiscalía. La denuncia tuvo respaldo del Comité Político de la ANR, de cuya reunión salió el senador Juan Darío Monges a anunciar que buscarán la destitución de Acevedo de la titularidad del Congreso. El objetivo final, sacarle del medio al liberal para poder dar entrada al proyecto de enmienda en la Cámara Alta para su tratamiento.





4. Anulación de la sesión del 25 de agosto de 2016, día en que se archivó la enmienda.

Ante las vallas en el Senado, el Frente Guasu liderado por Fernando Lugo, aliado principal del oficialismo colorado en busca de la enmienda para la reelección presidencial, apeló a juristas para analizar la posibilidad de anular la sesión del 25 de agosto del año pasado. "Enviamos los datos a juristas y ellos nos dirán si se puede anular o no (la sesión) reveló el senador luguista Hugo Richer. Lo concreto es que no está aún claro a qué apelarán los aliados pro enmienda para dar legalidad a la anulación de una sesión que nunca antes se concretó. De entrada no existen los votos para que ello se concrete porque los opositores y disidentes colorados siguen teniendo mayoría. El senador liberal Carlos Amarilla alertó que si se anula una sesión de un año atrás, se abrirán las puertas a un caos jurídico sin precedentes.