Buscando la bendición

Como nunca, esta búsqueda de candidatos presidenciales es sintomática por la falta de líderes que muestran los partidos tradicionales.

El caso de la ANR tiene en Cartes al gran elector. Todo indica que Santiago Peña será el elegido por el presidente, pero su nula trayectoria colorada hace que buena parte de la dirigencia no lo vea con los mismos ojos con que lo ve aquel. Aunque su repentina afiliación está conectada con su inexperiencia como dirigente político, no es en realidad un problema, pues ya vimos que con Cartes no lo fue para nada. Es decir, que en el fondo a Cartes o a Peña les haya interesado un bledo la existencia de la ANR antes, no fue ni será óbice para que sean candidatos por dicha organización. Acá el problema es otra cosa, no la mística colorada.