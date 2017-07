Los organizadores miran con optimismo una edición que espera superar el descenso de visitantes del año pasado (374.000) y con la mirada puesta en un cielo inusualmente azul en Bruselas, con varias semanas prácticamente ininterrumpidas de buen tiempo.



"Hemos encargado sol para las próximas cinco semanas, así que todo el mundo puede estar tranquilo", bromea la portavoz Marina Bresciani, en declaraciones a Efe, quien destaca como gran novedad de este año la construcción de un puente que une ambos lados del canal, con los dos muelles por primera vez dinamizados.



La zona del canal, que atraviesa la ciudad en 14 kilómetros, transcurre por ocho distritos bruselenses, entre ellos algunos de los barrios menos favorecidos de la capital, como Molenbeek.



"La voluntad de la ciudad era crear un espacio para gente que no puede irse de vacaciones o familias desfavorecidas, pero con el tiempo se ha ampliado el público y esta 'playa' se ha convertido en un punto de referencia para los bruselenses", explica Bresciani.



Una de las iniciativas de este programa es la biblioteca itinerante, que ha sacado los libros de sus muros del centro de Bruselas en una biblioteca pública, para ofrecer lectura en la "playa" o para prestarlos a los lectores que pasen por ella.



"Una biblioteca puede ser un lugar no accesible a todo el mundo y esto muestra que es realmente democrático y que todo el mundo puede sentarse cinco minutos o llevarse los libros a casa de manera gratuita", dice a Efe una de las bibliotecarias, Muriel Laborde.



La propuesta incluye también un cuentacuentos para niños y paseos literarios en barco, los domingos, en forma de tertulias con autores de Bélgica.



En cuanto al cine al aire libre, la programación de este año se centra en Tokio, con cintas de autores japoneses o internacionales inspirados en la capital nipona.



"Bruxelles Les Bains" también fomenta las actividades deportivas, con torneos de voleibol gratuitos, cursos de iniciación a los deportes de combate, tai chi y yoga.



El programa se completa con actividades infantiles, juegos de agua, conciertos y animaciones.



Para los más noctámbulos, el canal veraniego ofrece este año un nuevo espacio, "The Club", en la orilla izquierda, donde disfrutar de música en directo y cócteles hasta altas horas de la madrugada.



Además, la iniciativa cuenta con varios países invitados, entre ellos Perú, que celebrará su fiesta nacional del 29 de julio en este espacio, o Túnez, que durante una semana dará a conocer varias facetas de su cultura, desde danzas folclóricas, artesanía, degustación de vino y pastelería.