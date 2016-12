Fue becado con una carrera de grado en Administración de Negocios en la Universidad Nacional de Tecnología de Taipéi, donde estudió más de cuatro años.

Apenas volvió al Paraguay y ya cuenta con un par de buenas ofertas laborales que ahora debe analizar antes de tomar una decisión, comenta. “Este es el panorama general de los llegados desde Taiwán, tenemos buena aceptación en el mercado laboral”, sostiene Julio Arrúa González, el presidente de la Asociación de los Ex Becarios.

Señala que la unión de los ex estudiantes trabaja precisamente en la inserción de los que vienen llegando. Expresa que además trabajan en las estadísticas sobre los tipos de empleos que se consiguen a la vuelta. Igualmente buscan saber quiénes son los que no tienen trabajo o no están conformes con lo que consiguieron.

Pretenden, por otro lado, conectarse con la Asociación de Becarios Paraguayos en Taiwán, de modo a darles un seguimiento y ayudarles así a conseguir empleos incluso antes de pisar territorio guaraní.

“Algunos ya tienen entrevistas vía Skype con empresas locales o extranjeras mientras terminan sus carreras allá”, asegura.

BECAS. Suman 304 las remesas de estudiantes locales enviados a Taiwán desde 1991 hasta este año que culmina. La Embajada en nuestro país anunció que luego de la visita de la presidenta Tsai Ing-wen, se duplicarán las becas que se otorgan a los universitarios. De 14 beneficiarios anuales, el año entrante serán 28.

Las áreas de estudios son grados y posgrados, principalmente en Ingeniería, Manejo de la Tecnología, Informática o Idiomas. Los funcionarios públicos tienen igual de posibilidades de acceder a estos centros de estudios.

La siguiente convocatoria para interesados es a partir de junio del 2017. Los que quieran estudiar en Taiwán encontrarán en la fan page toda la información necesaria para acceder a los beneficios.