Autoayuda y sangre

Pero él no nos ha legado solamente un antecedente de los libros de autoayuda. El escritor y político nacido en la actual Córdoba española fue una de las más fuertes influencias de poetas y dramaturgos españoles e ingleses de los siglos XVI y XVII, los más importantes de su tiempo: los irreemplazables Quevedo (en su poesía filosófica), Marlowe y Shakespeare (en su concepción teatral). Pero es lo que dejó en Shakespeare lo que lo ha catapultado al siglo XX, en especial en el cine.

En 1594, subió a las tablas londinenses por primera vez Titus Andronicus, una obra hoy considerada menor, pero que abriga en ella algunos de los elementos principales de cierto cine: la profusión de sangre, la brutalidad, la violencia. Según el crítico estadounidense Harold Bloom, el desfile de muertos y mutilados en la obra es una exageración consciente de Shakespeare, una manera de parodiar lo que ya venía haciendo Marlowe. "Si quieren sangre, yo les daré sangre de verdad", parece decir. Al igual que las películas contemporáneas que buscan el realismo en las escenas sangrientas, el teatro isabelino estaba obsesionado con hacer creíble todo lo que se veía en el escenario. Porque el público lo quería. Pero Titus Andronicus tenía un modelo: la tragedia Tiestes, de Séneca. Este es así el dramaturgo clásico que más se ha solazado en el espectáculo de la violencia y la sangre.

Prácticamente todo Quentin Tarantino —aunque pienso más en el final de Reservoir dogs y la larga escena en la cabaña de The hateful eight, llenos de clasicismo dramático y, por tanto, de cierto patetismo anacrónico— no se explica sin la orgía de sangre de Séneca, primero, y de Shakespeare, después. El cine gore abreva de Tiestes y Titus Andronicus mucho más de lo que está en condiciones de reconocer.

Con dos milenios de vigencia subterránea, ya no sé qué hacer con Séneca: está en todas partes.