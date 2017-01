Aire acondicionado muy frío puede ser letal para bebés

Otras consecuencias. El director del Pediátrico Acosta Ñu comenta que son muchas las consultas sobre afecciones derivadas del uso excesivo del aire acondicionado. A los problemas que ya señaló, suman las congestiones, trastornos de sueño, dolores de garganta, etc. Alfieri agrega que si la temperatura del aparato se regula en lo recomendado, no se registrarán los problemas de salud que menciona. Recomienda también que los niños no deben estar todo el día en una habitación con aire, sino salir al exterior.

Adultos. Con respecto a la consecuencia en la salud de los mayores, señala que en los países del primer mundo se está empezando a regular su temperatura. Explica que en las personas mayores, una temperatura que supere los diez grados de la que circunda en el exterior puede afectar a la presión arterial.

“Lo que hace el aire acondicionado es exactamente al revés de lo que necesitamos para tener buena salud. El aire tiene que llegar caliente y húmedo al pulmón. En cambio lo que hace el acondicionador es enfriar y secar. Por eso la sensación de comodidad queda en la nada”, explica.

