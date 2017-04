Advierten que la ANR puede volver a fracturarse en 2018

El ex ministro de Educación Horacio Galeano Perrone, analizando la coyuntura actual, manifestó que existe la posibilidad de que la Asociación Nacional Republicana (ANR) Partido Colorado pueda volver a sufrir una fractura interna para las elecciones generales del 2018, como ocurrió en el 2008, si es que en la interna colorada se dan irregularidades para que gane el candidato del cartismo a la Presidencia de la República.

"La gran pregunta es si estamos frente a un Horacio Cartes que va a jugar limpio en la interna colorada, porque si no, va a ocurrir el mismo fenómeno Castiglioni... Además, la gente que conoce a Cartes dice que es un hombre imprevisible, que no se sabe bien lo que va a hacer", señaló a la Monumental 1080 AM, recordando la división colorada que permitió la victoria de Fernando Lugo gracias al guiño del castiglionismo, que acusó al nicanorismo de robarle la interna.