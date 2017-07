¿Abrazo republicano entre Marito y Afara?

"Vamos a seguir conversando para avanzar en la construcción de este modelo alternativo al cartismo. En poco tiempo más vamos a informar sobre el gran proyecto nacional", añadió el precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Colorado Añetete.





"Estamos conversando constantemente con Nicanor (Duarte Frutos), el itinerario se está construyendo en tiempo y forma", remató.





Presidente en ejercicio

Por su parte, el vicepresidente Juan Afara adoptó un tono cauteloso al referirse al reencuentro con Marito pero no ahorró críticas hacia el candidato oficialista Santiago Peña, de quien dijo que no pertenece al Partido Colorado.





"Estoy recorriendo el país y visitando a las bases. La postulación sigue, yo soy precandidato del movimiento Sumando Colorados", señaló Afara.





"Me gusta la chapa Afara Marito pero no se puede más. Vamos a encontrar la fórmula y vamos a salir a anunciar. Acá no se está hablando de cupos, hay cosas más importantes", siguió diciendo.





"Quiero decirle al pueblo colorado que pueden estar muy tranquilos. Muchos correligionarios quedaron ofendidos con las posturas de un candidato que no es de nuestro partido", remató.