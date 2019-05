Zonas que desde el 2015 no sufrían una inundación hoy están bajo agua

Con la desesperación y la incertidumbre pintadas en el rostro, numerosas familias que desde hace cuatro años no pasaban penurias por los efectos devastadores de la crecida, hoy se encuentran con sus viviendas de material ganadas por el progresivo aumento del nivel de las aguas en diferentes puntos de Asunción.

Ayer, la altura del río Paraguay en la capital volvió a experimentar un incremento de 3 centímetros, llegando a los 7,57 metros, con lo que se ubica a solo 47 centímetros del estado de desastre.

Según el reporte del director general de Gestión de Riesgos y Desastres de la Comuna capitalina, Víctor Hugo Julio, la cantidad de afectados experimentaron una mínima variación de 22 familias damnificadas con relación a la jornada anterior, totalizando 11.490 en todos los puntos ribereños de la ciudad.

El director apuntó que la mayoría de estos nuevos ciudadanos que se ven obligados a salir de sus barrios tienen construcciones más consolidadas y más enseres, muebles y electrodomésticos, por lo que un gran porcentaje paga alquiler en las zonas altas.

“Llevamos un registro de toda la gente que va saliendo de la inundación a medida que avanza”, puntualizó.

ZONAS. Uno de los sectores de la capital que desde el 2015 no se veía alcanzado por la riada es el barrio San Juan, sitio que fue visitado por el papa Francisco y que en la actualidad ya está totalmente anegado.

También en la zona de Tablada Nueva, las aguas ya van cubriendo un amplio tramo de la calle Blanco Cué y dejó sin servicio al centro comunitario del lugar, donde los pobladores recibían asistencia médica gratuita.

Asimismo, ya en el Bañado Sur, los puntos conocidos como Santa Ana, Virgen de Luján, Santa Rosa, San Cayetano, Divino Niño y Villa Bartolo ya quedaron inundados. De hecho, las aguas ya llegaron a Antequera y 34 Proyectada, amenazando el desalojo de la escuela Santa Ana, que solo está a una cuadra de ese sitio.

En el Bañado Tacumbú, la crecida avanzó más allá del Puente Pesoa y empezó a afectar las residencias de material, que ya se encuentran en parte del territorio del barrio Sajonia.

Pese a la dramática situación, las personas que se mantienen en el segundo piso de sus casas, se movilizan en canoas para ir a sus trabajos o llevar a sus niños a la escuela.

Vivo en la segunda planta de mi casa y pago G. 5.000 por la canoa para sacar a mis nietos a estudiar. Ahora quieren cortar la energía. Ramona Gómez, Bañado Tacumbú.

Ya me mudé dos veces y el agua de nuevo me está alcanzando. La situación es terrible. En mi caso no puedo pagar alquiler. Leopoldina Duarte, Tablada Nueva.

11.490 familias ya salieron de sus casas en los bañados de Asunción cuando el río alcanzó una altura de 7,57 metros.