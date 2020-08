Yguazú Cementos pasa a ser totalmente paraguaya

La empresa privada confirmó ayer que sus acciones pasaron a pertenecer el cien por ciento a un grupo empresarial paraguayo que adquirió el 51 por ciento de las acciones del consorcio argentino Loma Negra.

Es lo que señaló ayer en conversación con ÚH el manager country de Yguazú, Andrés Wardle. Apuntó que era correcta la publicación que hizo el pasado fin de semana el diario argentino El Cronista, acerca de la negociación de las acciones. Indicó que la empresa Loma Negra es la que anteriormente tenía el 51 por ciento de las acciones y que ahora fue adquirida por un grupo de capital local relacionado con la firma Concret-Mix, de José Bogarín. “Ahora la empresa es de capital netamente paraguayo”, recalcó. Explicó que la idea es que Loma Negra continúe relacionada con Yguazú Cementos prestando un soporte en cuanto a asesoramiento más que nada, según el deseo de las partes que estuvieron en la negociación. “El vínculo va a seguir, va a seguir estando y la idea es que la empresa sostenga lo bueno que venía haciendo y permitió que hoy tenga una participación del cuarenta por ciento en el mercado nacional”, refirió. La mayor. De acuerdo con la publicación del citado medio argentino, Loma Negra es la mayor cementera de la Argentina, controlada por el grupo brasileño Camargo Correa y era la propietaria del 51 por ciento de Yguazú. Menciona que la transacción fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el pasado viernes 21. También refirió que no se comentó el monto de la transacción. Precisa que, en su balance cerrado al 30 de junio, la cementera argentina había valuado sus activos paraguayos en 6.007 millones de pesos, unos 80 millones de dólares al cambio oficial en ese tiempo. Añade que la unidad paraguaya aportó 1.867 millones de pesos, de los 15.635,2 millones que el grupo facturó. Menciona que despachó 260.000 toneladas, que representó una caída del 6,8%, “bastante más suave que el desplome del 25,7%, a 2 millones de toneladas, que la cementera de Camargo Correa registró en la Argentina”. Recuerda que Intercement, unidad cementera de Camargo, fundó Yguazu Cementos en sociedad con Concret-Mix , del grupo paraguayo Bogarín.



Avanza la reparación para reiniciar producción

La cementera privada Yguazú estima que la próxima semana podría estar reiniciando su producción, luego de la parada forzosa debido a que un fenómeno meteorológico averió su transformador. También aclara que no han variado los precios de las bolsas.

El manager de la empresa, Andrés Wardle, dijo que la reparación del transformador está avanzando muy bien. Comentó que recurrieron a técnicos especializados de la Argentina para hacer los trabajos de reparación, que no es una tarea sencilla ni puede concretarse de un día para el otro. “Por suerte, la reparación va bien y también la expectativa es buena. Si no surge nada extraño posiblemente este fin de semana ya se estaría en condiciones de volver a producir”, recalcó.

Aclaró que el reinicio de la producción se va a dar paso a paso y este fin de semana verán si no surge alguna sorpresa. Refirió que tienen aprobado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la importación de 15.000 toneladas.