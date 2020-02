Yacyretá despide a 8 funcionarios y anuncia inicio de una depuración

El jefe administrativo de la institución, Alejando Takahashi, informó a Radio Monumental que estas desvinculaciones son solo el inicio de un proceso de depuración en busca de mejorar el gasto salarial.

Explicó que los despidos se dieron por diversos motivos, desde reposos excesivos y violación de reglamentaciones internas hasta la falta de funciones o el término de las mismas.

Criticó el caso de Raúl Sánchez Benegas, hijo del ex diputado colorado Raúl Sánchez y la concejala de Asunción Fabiana Benegas. Este ex funcionario, nombrado en 2014 por ser “amigo” del ex presidente Horacio Cartes, se ausentó 220 días el año pasado por reposo médico.

Takahashi adelantó que otros 12 contratados están en la mira por irregularidades; mientras que, al mismo tiempo, están haciendo una auditoría a todos los reposos médicos presentados el año anterior. Posteriormente, investigarán casos sospechosos que afectan al personal nombrado, acotó.

BENEFICIOS. Por su parte, el titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, anunció que están en un plan de reducción de privilegios inmerecidos.

En contacto con la 1080 AM, el ex presidente aseguró que este sistema actual ya no puede ser sostenido, por lo que es hora de acabar con “la fiesta y el clientelismo grosero”.

Citó como ejemplos casos de funcionarios que cobran por presentismo, pero están comisionados, por lo que se hace imposible verificar si van a trabajar. Hay otros casos, agregó, de funcionarios que cobran por estar en zona de obras, por lo que deben vivir o trabajar en zonas de represa, pero están comisionados al Congreso.

“Solo suprimiendo las bonificaciones indebidas que cobran históricamente los comisionados en Misiones e Itapúa vamos a ahorrar G. 4.000 millones por año y podemos incrementar las becas para los jóvenes. Pero evidentemente hay presiones políticas porque estamos en campaña. A mí me importa un bledo que estemos en campaña, no se puede seguir sosteniendo un sistema de privilegio que constituye una agresión a la sociedad y más en un país donde hay desempleo y gran precarización laboral”, expresó el titular de la EBY.

Nicanor adelantó que, tras dialogar con el presidente Mario Abdo Benítez, conformó un equipo técnico que está ideando un plan de selección de personal, de modo a acabar con el viejo modelo del prebendarismo.