Ya piensa en Venezuela

Ayer los jugadores se realizaron los test PCR a la mañana para descartar algún caso de Covid-19 pospartido y por la tarde se realizaron labores regenerativas. La mayor preocupación médica pasa nuevamente por la rodilla derecha de Roberto Fernández, quien jugó infiltrado el partido ante Perú y tendrá tres días para llegar en la mejor condición física.

“Gatito Fernández es un gran arquero, es ídolo en su equipo, pero ayer (jueves) no estuvo en su noche”, expresó un histórico, Catalino Rivarola, en charla con radio 1000 AM, haciendo una evaluación como ex jugador de la Selección Nacional. Además, varios ex albirrojos salieron a pedir más de los jugadores nacionalizados que empiezan su ciclo (4 convocados).

Panorama. El cronograma de la Selección marca que se entrena hoy a las 18:00, nuevamente dentro del Carde a un solo turno, para que mañana se realice una actividad matinal y al mediodía se emprende el viaje a Venezuela en el vuelo chárter.

El vuelo tendrá una duración de 5 horas, par arribar aproximadamente a las 17:00 a la ciudad de Mérida, donde el martes la Albirroja medirá a los llaneros.

El lunes a las 19:00 (hora del partido), la Albirroja hará el reconocimiento del Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida, sin entrenar en el campo de juego.

Tras el partido, habrá la habitual conferencia de prensa del entrenador y un jugador. La delegación saldrá de Venezuela en la madrugada del miércoles, para arribar a las 05:00 a Asunción.