Wilmondes debe presentarse ante la Justicia hasta el lunes

El juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla intimó el miércoles a Wilmondes Sousa Lira a presentarse en cinco días como máximo y se ponga a disposición de la Justicia, de no ser así se iniciará el proceso de ejecución de su fianza.

El juez señaló para nuestro medio que “el día de ayer (miércoles) saque una providencia en la que intimó a Wilmondes a que se presente en un plazo de cinco días, y también le pongo en conocimiento a los fiadores María Cristina Fleitas y Atilio Augusto Alegre de esta situación so pena de iniciarse la ejecución de la fianza”.

Wilmondes utilizaba junto a la ex estrella del fútbol Ronaldinho y su hermano Roberto de Asis Moreira, documentaciones falsas expedidas por una rosca liderada supuestamente por la empresaria Dalia López, quien tiene una conexión con el diputado Freddy D’Ecclesiis. El empresario se fugó del edificio The One, el 5 de diciembre, violando su arresto domiciliario.

El juzgado estableció las siguientes condiciones para el efecto: dos inmuebles ofrecidos como fianza real, ubicados en Hernandarias, propiedad de María C. Fleitas, Atilio A. Alegre y Natalia Fretes, abogada de Sousa Lira, por un total de G. 3.000 millones y fianza personal del señor Alegre por USD 300.000.