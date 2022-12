La campaña electoral llegó a su tramo final y está todo listo para el domingo. Arnoldo Wiens, precandidato presidencial de Fuerza Republicana (FR), asegura que el oficialismo logrará la victoria frente a la propuesta de Honor Colorado. Confiado en ese escenario, adelanta que desde el domingo, tras los resultados, trabajará por la unidad del Partido Colorado para llegar fortalecidos a las generales de abril.

–Llegó la recta final de la campaña electoral cargada de una sangrienta confrontación interna en la ANR.

–Siempre las campañas internas del Partido Colorado son intensas, fuertes, polarizadas. Esta no fue una excepción. Son dos modelos bastante diferentes que se presentan para estas elecciones y fueron 120 días intensísimos. Nuestro eslogan nos dio la impronta a toda máquina de una campaña pocas veces vista. Empezamos a las seis de la mañana en una seccional y continuamos hasta la medianoche.

–¿Qué representa el modelo cartista y en qué se diferencia de ustedes?

–Representa el modelo hegemónico que ha dado muestras de querer perpetuarse en el poder con el intento de una enmienda inconstitucional que hasta costó la vida de un paraguayo. Ese modelo enfrentamos. Un modelo que busca el poder para seguir con negocios ilícitos, como el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero. El mismo precandidato al que enfrentamos considera que está bien. El contrabando y lavado de dinero no son problemas para el país, sino que lo legitiman abiertamente.

–El principal problema es la impunidad judicial, investigaciones fiscales que no avanzan.

–El lavado de dinero sucio cuando eran gobierno. La Seprelad en su momento cajoneó los expedientes a los efectos de que no sean difundidos ni investigados. Ellos necesitan manejar instituciones, como el BCP, BNF, Seprelad, Senad, Ministerio Público y la Corte, para que siga la impunidad para ese grupo privilegiado empresarial. La sociedad reclama el fin de la corrupción que tiene como elemento la impunidad cuando los organismos de control están instrumentados a favor de una élite aristocrática empresarial que tiene nombre y apellido: el patrón Horacio Cartes Jara.

–¿Cómo vio la figura de su contrincante Peña?

–Es un empleado de Cartes. Sus ingresos provienen de Basa. Es un candidato impuesto y es un secretario. No tiene autonomía, pensamiento propio, liderazgo. No dentro de la base del Partido Colorado, puede ser en otro partido o en otros sectores. Dentro del Partido Colorado no es un líder, es una persona designada por Cartes. No tiene trayectoria partidaria y es un colorado que se afilió por conveniencia cuando era liberal.

–¿Definitivamente no habrá abrazo republicano con Cartes?

–Desde el domingo a la noche, tras los resultados oficiales, voy a trabajar para unir el Partido Colorado. Voy a ser el articulador de la unidad. Uniré el Partido Colorado para las generales del 30 de abril y para tener gobernabilidad. Tengo vocación para unir. Nos vamos a unir con los verdaderos colorados.

–¿Cree que llegarán a la unidad para abril?

–Será el gran desafío. Fue un déficit en este periodo que no se logró la unidad que se plasmó en la gestión de gobierno con las dificultades para tener gobernabilidad por parte de Mario Abdo Benítez. Soy conciliador y trabajo para lograr consensos. No solo dentro del Partido Colorado, sino con los demás movimientos para tener gobernabilidad.

–¿El gobierno de Marito fue una carga para su campaña por el desgaste y cuestionamientos a la gestión?

–No es fácil ser candidato del oficialismo. No obstante, hay cosas buenas que hizo este gobierno y la gente va a sopesar eso en su proceso de decisión. Soy una persona con autonomía en el pensamiento y liderazgo político. Las cosas buenas queremos fortalecer y los errores, enmendarlos.

–¿Cuál será el principal desafío?

–Políticamente el principal desafío es lograr la cohesión del partido. La unidad del partido con vistas al proceso electoral de las generales si no de una mayor gobernabilidad en función de gobierno.

–Hubo varias denuncias de corrupción contra este gobierno. Sobre usted pesa la famosa pasarela de oro.

–No ha sido una identidad de este periodo de gobierno. La corrupción es transversal desde muchos periodos, también del gobierno de la oposición. Hace pocos días, algunos ministros que estuvieron en aquel gobierno fueron a prisión. También varios ex ministros de Horacio Cartes. La lucha contra la corrupción es permanente. A mí como ministro me tocó luchar contra la corrupción. El caso (pasarela de oro) como administradores hemos hecho lo que corresponde. Hemos separado a funcionarios sindicados en el caso. Se instrumentó la auditoría interna. El legajo del sumario se remitió al Ministerio Público. No hubo dolo al Estado y los procesos están en instancia judicial y administrativa. He dado testimonio de lucha contra la corrupción. Tolerancia cero a la corrupción.

–¿La Justicia debe dar algunas señales?

–Vuelvo a solicitar al ministro Antonio Fretes que dé un paso al costado. Es hora de dar señales claras ante la evidencia de corrupción que salpica a su gestión, a su familia. Necesitamos una Corte Suprema creíble.

–A su criterio, ¿cuál es el principal desafío que tendrá el nuevo fiscal general del Estado?

–Que maneje esa institución que ha tenido poca confianza en los últimos meses. Que pueda volver a recomponer con fuerzas la credibilidad. Que investigue los casos de corrupción denunciados y que no se preste a juegos a favor de uno de los grupos políticos, económicos, poderes fácticos. La Fiscalía debe cumplir con su rol y tener independencia.

–¿Cuál será su mayor prioridad dentro de la plataforma de gobierno?

–Vamos a apuntar a algunos procesos que ayuden a una mayor justicia social en el país. Hemos notado la necesidad de fortalecer, desde el Estado, diferentes acciones, entre ellas la de pequeños productores, liberar de la esclavitud financiera a muchos paraguayos sujetos a tasas de intereses usuarias, que los adultos mayores tengan beneficios y avanzar con la salud pública que pueda llegar con estudios y medicamentos de forma rápida y gratuita. La educación debe ser enfocada en función del empleo. Proponemos un gobierno que apoye las transformaciones con justicia social.

(El cartismo) busca el poder para seguir con negocios ilícitos, como el contrabando de cigarrillos y lavado de dinero.

Voy a ser el articulador de la unidad. Uniré el Partido Colorado para las generales del 30 de abril y para tener gobernabilidad.

Vamos a apuntar a algunos procesos que ayuden a una mayor justicia social, necesidad de fortalecer, desde el Estado, diferentes acciones.

(Que la Fiscalía) investigue casos de corrupción denunciados y que no se preste a juegos en favor de grupos políticos. Arnoldo Wiens, presidenciable de FR.

Peña no quiso ser entrevistado

Ante el pedido de entrevista de ÚH al precandidato de Honor Colorado, Santiago Peña, su equipo de prensa negó la audiencia señalando que el candidato ya no hablará con los medios de comunicación. El mismo tampoco contestó los mensajes.