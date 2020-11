Vuelven fútbol amateur, velorios y los eventos con hasta 100 personas

Cancha libre. Luego de ocho meses en que los torneos a nivel aficionado se detuvieron y los jugadores ganaron varios kilos de más, desde el lunes la pelota volverá a rodar. También habrá oportunidad para despedir a seres queridos que no hayan fallecido por Covid-19 y los niños volverán a sus fiestas.

Durante el informe semanal, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, dio a conocer las sugerencias para ser incluidas en el decreto y que entrarán a regir desde el lunes. En los detalles de las nuevas disposiciones, se encuentra la autorización para que vuelvan los partidos amateur. Explicó que cada equipo podrá estar integrado por un máximo de siete jugadores. Todos de un núcleo cercano.

Justamente prevaleciendo esto, se evitan los torneos y campeonatos de ex alumnos, aclaró. El tercer tiempo ha sido expulsado de las excepciones. Todos los locales de alquiler de canchas deberán cumplir con las recomendaciones sanitarias. “Siempre hay riesgos en la actividad que se pueda hacer; por eso, la idea es mitigarlos”, expresó.

En el caso de los velorios de personas no fallecidas por Covid, se permitirá la presencia de 12 personas a la vez. Los eventos pueden realizarse hasta 100 personas a la vez. En ese mismo orden, las actividades de este tipo a nivel infantil pueden llevarse a cabo con 50 invitados y cumpliendo protocolos muy estrictos.

“Acá tenemos que hacer siempre la diferenciación. Estamos hablando de eventos sociales, no de encuentros sociales”, aclaró el titular de la cartera sanitaria.

CURVA

Con respecto a la marcha de la pandemia en el país, el responsable de Salud Pública mencionó que hay un descenso del 22% en la cantidad de casos en las últimas dos semanas.

“Ya marcamos una tendencia definitiva de descenso que esperamos se pueda seguir sosteniendo con el apoyo de toda la ciudadanía. Es absolutamente esencial seguir aferrados a las medidas, de modo que esta tendencia muy favorable siga sosteniéndose en el tiempo”.

Con relación a la situación a nivel departamental, mencionó que se registran descensos importantes en Alto Paraná, Caaguazú, Paraguarí y Misiones. En Itapúa también se da un registro de menor cantidad de casos. Sin embargo, en el Sur aún se deberá observar la situación unas semanas más, para confirmar la tendencia.

En otros sitios del país, la curva inicia su descenso. Asunción y Central muestran menores números. Sin embargo, en Luque se dio una cantidad importante de casos en la última semana.

En Cordillera se presenta una situación particular con las oscilaciones que muestra la curva. Sin embargo, en los últimos siete días, el distrito de Caacupé ha mostrado un aumento importante.

VIAJEROS

El ministro de Salud adelantó también acerca de las nuevas medidas que regirán para quienes lleguen al país, desde el lunes. Lo primordial deberá ser la presentación de un test PCR con los resultados de las últimas 72 horas previas a la entrada al Paraguay.

También deberán llenar la ficha epidemiológica y para quienes no sean del Mercosur y sus estados asociados, se les solicitará que cuenten con seguro médico internacional.

En caso de no contar con dichos requisitos, deberán cumplir la cuarentena obligatoria en lugares que serán designados, anunció el ministro Julio Mazzoleni.





