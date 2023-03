Vuelven codiciados Premios Oscar con un gran favorito

La respuesta más probable para la primera pregunta es: No. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tendrá el domingo un “equipo de crisis” listo para la acción después del episodio con Will Smith vivido el año pasado. La respuesta al segundo cuestionamiento parece ser: Sí.

Everything Everywhere All at Once, la película que presenta a una inmigrante china, dueña de una lavandería, que batalla con un villano interdimensional que resulta ser su propia hija, no podría estar más lejos de las usuales ganadores de los Oscar. Con un carismático elenco mayormente asiático que incluye a la popular Jamie Lee Curtis, dominó casi todas las premiaciones de Hollywood y se convirtió en el filme alegre de la temporada.

Tras ganar los mayores premios de los sindicatos de directores, productores y actores de Hollywood, se espera que el filme, que se convirtió en un éxito de taquilla al recaudar 100 millones de dólares gracias a una auténtica promoción boca a boca, domine la noche de los Oscar.

Disputa. A diferencia de lo que pasa en otras categorías , la película podría verse en desventaja en la disputa de mejor cinta debido al sistema de votación preferencial, en el que los miembros de la Academia califican las nominadas de mejor a peor. Este formato castiga a filmes que generan reacciones mixtas, y especialistas consideran que muchos votantes no entienden el disparatado encanto del filme.

Pueden beneficiarse, en cambio, Sin novedad en el frente, la película alemana de Netflix sobre la Primera Guerra Mundial que dominó los premios del cine británico, el Bafta, y Top Gun: Maverick, la esperada secuela protagonizada por Tom Cruise, sobre quien, otro candidato de la noche, Steven Spielberg, manifestó recientemente que él y su película “podrían haber salvado toda la industria del cine” de la pandemia.

La competencia también se muestra reñida en las categorías de actuación. Para Mejor Actriz, Cate Blanchett es la gran favorita por Tár, sin embargo Everything Everywhere All at Once podría impulsar a Michelle Yeoh a una histórica conquista y convertirla en la primera asiática en vencer en la terna. Mejor Actor se definirá entre Austin Butler, de Elvis; Brendan Fraser, de La Ballena; y Colin Farrell, de Los espíritus de la isla.

Actriz de Reparto será disputada por Angela Bassett, de Pantera Negra: Wakanda por siempre; Jamie Lee Curtis; y Kerry Condon, de Los espíritus de la isla. El equivalente masculino parece resuelto. Ke Huy Quan, de Everything Everywhere All at Once ganó casi la totalidad de los premios en su camino a la gala del domingo, lo que parece ser el prefacio de un fantástico regreso.



A saber

Evento: 95ª ceremonia de entrega de los Premios Oscar.



Fecha: Domingo 12



Horario: 22:00



Escenario: Dolby Theatre de Los Ángeles.



Dónde ver: TNT y en la plataforma de streaming HBO Max.