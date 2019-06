Volvió a su estadio y ganó

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Gedidías Zacarías. Líneas: César Caballero y Carmelo Candia. Goles: 37’ Richard Brítez, 61’ Alfredo Mazzacotte (R); 54’ Emmanuel Morales (FM). Recaudación: G. 1.540.000 por 77 pagantes.

Resistencia (2): Hilario Navarro; Gilberto Mendieta, Ricardo Martínez, Emilio Blanco y Bruno Sierich; Richard Brítez, Eduardo Ledesma, Santiago Caballero (88’ Ricardo Ledesma) y Alexander González; Alfredo Mazzacotte (76’ Esteban Ramírez) y Júnior Giménez (33’ Bruno Mendieta). DT: Humberto Ovelar

Fernando de la Mora (1): Óscar Morel, Diego Aguada (22’ Eduardo González), Iván Benítez, Joel Giménez y Jesús Duarte; Milver Aquino, Claudio Garay, Víctor Marecos (12’ Iván Villamayor) y Emmanuel Morales; Jorge Quintana y Elías Alarcón (20’ Jesús Paredes). DT: José Arrúa.

Hoy, el resto de la fecha. Desde las 10.00 se enfrentan RI 3 Corrales vs. Ovetense, 12 de Octubre de Itauguá vs. Atyrá FC (TV), Gral. Caballero de Juan León Mallorquín vs. Guaireña, Dvo. Caaguazú vs. Trinidense y Sp. Iteño vs. Independiente CG.

Cierra a las 17.30 el 3 de Febrero ante Rubio Ñu.