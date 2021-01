Villamayor se defiende y vuelve a atacar a cartistas

Ratificó que antes se lavaba dinero en bancos estatales, en respuesta a los cartistas.

El colaborador del presidente de la República aguarda la definición de Diputados que debe votar por el voto de censura midiendo el grado de satisfacción o no de la interpelación a la que fue sometido por su implicancia en la negociación realizada con los emisarios de Juan Guaidó para buscar un arreglo sobre la deuda a PDVSA.

“Hay mucha gente que plantea el voto censura con base en elementos sin ningún fundamento”, se defendió Villamayor.

Pidió seriedad y argumentación sólida a los legisladores que apuntan que satisfizo con sus respuestas durante la interpelación. “Ellos dicen ‘no contesta la pregunta’, y ¿cuál pregunta no contesté? Yo pretendo que cuando la gente habla de algo, sobre todo en política, que tenemos que explicar por qué decimos lo que decimos. Si no, es un juego y el país no puede andar al garete de gente que está jugando y se está divirtiendo. Tenemos que ser serios”, remarcó el jefe de Gabinete, quien sigue sosteniendo que no existió ninguna irregularidad en el intento de acuerdo al que pretendió llegar el gobierno de Abdo con los emisarios de Guaidó.

MENSAJE A CARTISTAS. El cartismo es uno de los principales promotores de la interpelación de Villamayor. En respuesta a los cuestionamientos de los legisladores que responden a Cartes, el jefe de Gabinete recordó que el cartismo debería rendir cuentas sobre casos de corrupción y denuncias de lavado de dinero investigados en el Brasil, en el caso Darío Messer. “Estoy absolutamente seguro. Pero tampoco tengo problema en ratificarme en lo que le dije. Ellos no pueden levantar la mano para decir ‘¡ay, caramba!, qué vergüenza le hacen pasar ustedes al país’, mientras que en su administración se lavaba dinero en bancos estatales. Eso lo que nos va a hacer pasar vergüenza”, dijo.