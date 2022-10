Vil tortura ejercen grupos criminales armados a familias de secuestrados

Cruel. Grupos armados no informan a familias de víctimas.

Tanto las familias del suboficial de Policía Edelio Morínigo, considerado el secuestro más largo de la historia del país, así como la del ganadero Félix Urbieta, que ayer se cumplieron seis años de su plagio, y la del ex presidente Óscar Denis, en reiteradas ocasiones rogaron a los líderes y miembros de los grupos armados “piedad”, clamando recuperar a su familiar, siendo víctimas de uno de los delitos más deleznables contra la humanidad.

Sin embargo, ni el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el Ejército del Mariscal López (EML) ni la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP) respondieron con alguna comunicación o información sobre la situación en que se encuentran los secuestrados.

También con la misma exigencia, las familias de las víctimas solicitaron mayores resultados a la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC), pero sin respuesta positiva; más bien, en más de una ocasión, los parientes de los plagiados reclamaron el abandono y el poco interés en acción operativa por parte de las autoridades.

VÍCTIMAS. Meses atrás, las hijas de ex presidente Denis afirmaron que son víctimas y no hay un solo día en que despierten sin buscar a su padre o con las esperanzas de tener datos de él. “Somos simples víctimas comunes. Tres hijas que siempre estamos guerreando, que están luchando y fue así en esta búsqueda incansable que logramos encontrar un campamento donde ellos (secuestrados) estuvieron”, dijo Beatriz Denis.

En ese sentido, remarcó: “Somos víctimas, hijas de un padre secuestrado y lo único que queremos es encontrarlo y haremos lo que sea” y reclamó que “mientras no haya informaciones de los secuestrados, esto no resulta, significa que no hay avances”.

Por su parte, doña Obdulia Florenciano criticó que “hasta ahora no haya nada de información. Ya se terminó esta historia, porque no hay nada, ni una noticia y desde esa vez que secuestraron a su hijo solamente hubo un video (de prueba), cuando estaba con Arlan (Fick), y después ya nada más”.

También resaltó: “Yo no quiero morir sin saber antes qué pasó de mi hijo. Pero en esta situación me voy a morir antes y eso duele mucho”.