Vida de madre y nutricionista

Luego de la llegada de su bebé, la licenciada en nutrición Perla Servián se sintió muy atraída por la lactancia materna, tal fue así que hace dos años lleva administrando un grupo de madres de forma voluntaria junto con otra personal de blanco. “Me formé en otras áreas de la carrera, pero no pensé que tras la llegada de mi hija iba a apasionarme tanto por la lactancia materna”, confiesa.

Perla comenta que en este tiempo pasaron muchas mamis por su vida, muchos casos y muchas alegrías. Actualmente es asesora de lactancia, se formó en el área de alimentación complementaria y anhela terminar la especialización de nutrición pediátrica. La profesional dicta talleres de lactancia a través de videoconferencias, para que las madres obtengan toda la información que necesitan, a fin de sobrellevar esta etapa que no es tan fácil. “Por motivos de la cuarentena, a las mamás se les hace difícil ir a consultar, por el confinamiento y por el costo mismo. Entonces decidí dictar estos talleres”, explica. De los encuentros también pueden participar los padres, pues se tratan temas como el apego, agarre, brotes de crecimiento, cólicos, posiciones y otros. Servián insiste en que los bebés nacen con el instinto de succión, pero las mujeres de esta generación deben aprender a dar de mamar. “Crecimos viendo mujeres dando biberones, las muñecas con biberones y chupetes, cosas que interfieren en la lactancia”, reflexiona. CONSEJOS “Insto a las mamis a informarse y consultar si está en sus posibilidades desde el embarazo, cuidar la alimentación marcará la diferencia a lo largo de la vida de ese niño. Por supuesto, lo más importante es la lactancia materna, no hay alimento o fórmula que se comparen con la leche de la mamá”, indica. La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad a partir de entonces y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los dos años o más. “Por este medio agradezco a todas los profesionales (doulas, asesoras de porteo, asesoras de lactancia, ginecólogas, pediatras, sicóloga, entre otros) que aparecieron en mi vida en el momento justo, me inspiraron a seguir formándome y a brindar a las mamis mejor atención”, señala Perla. Los interesados pueden ubicar a la profesional en Facebook como Perla Belén Servián o en Instagram como @perlaservián_belser.



LACTANCIA. La nutricionista Perla Servián cuenta a ÚH su rica experiencia.



Consejos

Informarse y consultar desde el embarazo.

Aprender sobre el agarre, las posiciones más cómodas para las madres y los bebés.

Cuidar la alimentación, en especial durante el embarazo y la lactancia.

Dar leche materna exclusiva al bebé al menos hasta los seis meses.

Seguir con la lactancia y alimentación complementaria hasta los dos años o más.

Buscar apoyo profesional y emocional en caso de que la lactancia se torne difícil para la madre y el niño.