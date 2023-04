Viceministro plantea reingeniería del agonizante transporte público

“Tenemos itinerarios que son muy parecidos a los que teníamos hace 60 años y la ciudad en aquel entonces era otra. La capital cambió y los itinerarios no, entonces es insostenible que con la misma cantidad de buses tengamos un buen servicio. Se requiere una reforma estructural que va a llevar tiempo, pero que hay que empezar. Esto va a funcionar a través de controles y no alimentadores, como funciona ahora”, señaló.

Asimismo, enfatizó que se debe priorizar la movilidad de transporte público, dando más espacio para su circulación.

“Se deben priorizar los espacios para los buses de manera a que sea más conveniente andar en bus que en auto. En otros países como Bogotá tienen calles más estrechas y tienen metrobús, claro que en el país se puede implementar. Por qué no podríamos, por ejemplo pensar que la Avda. Mcal. López desde las 04:00 hasta las 08:00, sea solo para micros y que los autos tomen otra ruta. Esto ya hay en muchos lugares del mundo”, destacó.

El viceministro citó como ejemplo el metrobús de Buenos Aires, que resultó efectivo, y requirió de poca inversión porque el Gobierno utilizó los mismos buses y realizaron una reingeniería e implementaron carriles exclusivos, estaciones inteligentes y sistema de monitoreo de los buses.

“Esto es una cuestión de priorización porque tenemos el espacio, pero acá se prioriza a los 10.000 que se transportan en auto y no a los 300.000 que andan todos los días en buses. El Estado da todas las calles y avenidas al auto y eso afecta el bolsillo del ciudadano particular, la movilidad colectiva es más eficiente. Cuando uno saca su vehículo tiene la necesidad de tener un estacionamiento y combustible. Le estamos dando cada vez más espacio a la movilidad individual”, acotó.

Entre otras aristas de la revisión del sistema de transporte en Paraguay, mencionó sobre la necesidad de un control más estricto a través de completar la modernización del sistema de billetaje electrónico con la aplicación de la geolocalización.

“El centro de monitoreo tiene un gran potencial que no estuvo siendo utilizado. El sistema de billetaje no tiene el último modo que es de geolocalización. Actualmente, nosotros podemos ver cada validación, pero es necesario su implementación para que sea más eficiente”, sostuvo.

modernización de buses

Por otra parte, explicó que todos los buses deben modernizarse y contar con el sistema de Inspección Técnica Vehicular (ITV) y en caso de que las empresas no tengan, que no se les pague el subsidio.

“Tenemos la obligación de que todos los buses tienen que tener ITV y para contar con ello, tienen que tener una serie de requisitos y a través de los mismos, deberíamos garantizar de que los buses estén en buenas condiciones porque no lo están. Si no tienen el sistema de ITV nosotros no le pagaremos subsidio”, afirmó.

irregularidades

Stark mencionó que existe un problema actual de corrupción en la forma que se otorga el sistema de ITV y que debe ser investigado por el Viceministerio de Transporte.

“Anteayer se incendió un bus que tenía ITV vigente y me pregunto ¿Cómo es posible que un bus se haya incendiado? Es porque hay un problema de corrupción en la forma que se otorga dicho sistema. Tenemos que rehomologar los talleres que están autorizados a prestar ese servicio, hacer una licitación y hacer las denuncias penales. Es la única forma de brindar un mejor servicio”, puntualizó.



pasajeros en el limbo



pasajeros en el limbo



LAS CIFRAS



52.000.000

de guaraníes es el total desembolsado por las validaciones de los pasajeros fantasmas, según informe.



26.000

validaciones sospechosas denunció el Viceministerio de Transporte correspondientes al año 2023.



2.381.000.000

de guaraníes es el monto pagado por tarjetas con más de 1.500 viajes entre enero y marzo del 2023.



compromiso. Óscar Stark se comprometió a replantear los principales ejes del sistema.



prioridad. Destacó que en Paraguay se debe priorizar la movilidad colectiva y no individual.



La capital cambió y los itinerarios no, entonces es insostenible que con la misma cantidad de buses, tengamos un buen servicio.



Tenemos que rehomologar los talleres que prestan el servicio de ITV y hacer las denuncias penales.

Óscar Stark,

nuevo viceministro de Transporte.