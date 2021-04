Vertiginosa marcha copera a la espera del sorteo de la Libertadores

Entre pasado mañana y el jueves conoceremos a los clasificados a fase de grupos de la Sudamericana por Paraguay.

Este martes a las 18:15 y bajo el arbitraje de Derlis López se volverán a encontrar Nacional y 12 de Octubre, quienes habían igualado en el cotejo de ida 0-0, teniendo a su favor el conjunto itaugüeño que, de registrarse un empate con goles, pasará a la siguiente ronda. Ambos vienen de una muy buena producción en el Apertura ganando sus respectivos cotejos. La Academia lo hizo ante Guaraní por 2-0 y 12 de Octubre por el mismo score ante River, aliviándose en parte de su situación con el promedio con el cual está comprometido. Hernán Rodrigo López le dio un estilo de juego al Tricolor, que lo posiciona con muy buen puntaje en el certamen doméstico. En tanto Pedro Sarabia, al frente de la conformación itaugüeña, va encontrando la línea de juego que transmite mayor confianza. Mientras tanto, para el jueves 8 se prevé el nuevo choque entre River y Guaireña, también a las 18:15, y teniendo como contralor a Mario Díaz de Vivar. La situación más comprometida la tiene el cuadro de Villarrica que cayó de local 1-2, complicando su chance de continuar en carrera. Ya hicimos menciones en más de una ocasión que lo deportivo y lo económico van de la mano ante cualquier circunstancia. Embolsar 900.000 dólares para este nuevo capítulo es una válvula de oxígeno muy significativa para las arcas de los clubes. Los dos calificados con “pasaporte visado” serán parte de la siguiente etapa. Ocho grupos de cuatros equipos, donde entrarán a participar los seis representantes de Argentina y Brasil, más los 16 provenientes de la Primera Fase de la Sudamericana y los cuatro perdedores de la Fase 3 de la Libertadores. Sí o sí se meterá Libertad en caso que no pase al Atlético Nacional. El calendario El próximo viernes, Olimpia y Cerro estarán pendientes de sus adversarios en la Libertadores de América. Franjeados y azulgranas forman parte del bombo 1, que también reúne a Palmeiras, River, Boca, Nacional de Uruguay, Flamengo y Sao Paulo, quienes de hecho no podrán ser rivales de los nuestros. Esto lo publicó el propio diario Olé y del cual también nos hicimos eco. Aún faltan definirse al ganador de Atlético Nacional – Libertad, Gremio – Independiente del Valle, Junior – Bolívar y San Lorenzo – Santos, todos ellos protagonizando esta semana los encuentro de ida y pendientes de todas maneras de lo que vaya a pasar en la conformación de los grupos. Un detalle que no es menor, si el Albinegro se mete puede ser rival de Olimpia o Cerro, ya que está sujeto al bolillero. Ya en esta Fase 3, el cuadro dirigido por Garnero hará su primer partido en el Defensores del Chaco el próximo 7 de abril. Los colombianos vienen de desplazar a Guaraní sin mayores inconvenientes y el Albinegro a duras penas con un empate a dos en Sajonia ante la Católica (lo favoreció la victoria de visitante en Quito por 1-0). En el ritual de los combos todo será virtual el próximo viernes. Irremediablemente el ambiente será muy distinto a lo que aconteciera en ocasiones anteriores con los mismos protagonistas presentes en la ceremonia. Por más conquistas El 7 de abril se enfrentarán Defensa y Justicia de Argentina y Palmeiras de Brasil por la Recopa Sudamericana, en su 29ª edición. La gran sorpresa fue el club de Varela que se adjudicó la Sudamericana venciendo a Lanús, mucho más tradicional en eventos internacionales. La vuelta será en Brasilia, donde Palmeiras hará de local ante la conformación rioplatense. Estos juegos podrían ser una rehabilitación para Gustavo Gómez y compañía que defraudaron en el Mundial de Clubes cumplido en Qatar, la próxima sede del Mundial. El primer ganador de este evento fue Nacional de Uruguay en 1989, siendo Boca y River los más laureados con cuatro y tres trofeos respectivamente. Olimpia ganó en dos ocasiones, en 1991 sin poder disputarla puesto que se había adjudicado la Libertadores y la Supercopa. Repitió en el 2003 venciendo en Los Ángeles a San Lorenzo de Almagro, son grandes recuerdos para el instituto de Para Uno, que a partir del 20 en adelante comenzará una nueva historia. En la frontera El próximo viernes arranca la Intermedia y los anfitriones serán 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y 3 de Febrero de Ciudad del Este. La escuadra norteña aguarda por Guaraní, debutante y proveniente de Trinidad de Encarnación. Por su parte, la representación esteña verá a Fulgencio Yegros en el Antonio Aranda. Será una programación doble puesto que el balón oficialmente se moverá a las 16:00 en el estadio Ríio Parapití. El certamen continuará al otro día con Fernando de la Mora – San Lorenzo, Trinidense – Santaní y Tacuary – Iteño. El domingo cierran la fecha Ameliano – General Caballero de Juan León Mallorquín, Atyrá – Rubio Ñu, Resistencia – General Díaz y Capiatá – Independiente de Campo Grande. El ganador del torneo tendrá premio doble, ascenso a Primera y participación en la Copa Sudamericana para el 2022. Los mejores deseos para una división que esperó bastante tiempo para volver. 20 años después En las clasificatorias para Qatar 2022 se vio un resultado sorprendente. Macedonia del Norte asestó un golpe durísimo a Alemania al ganarle por 2-1, acaparando toda la atención mundial. No es para menos, los germanos no conocían de una derrota de local desde el año 2001 cuando fueron derrotados por Inglaterra. No solo marca las estadísticas de imbatibilidad en su casa, sino el adversario en turno, puesto que en la previa Macedonia era poco imaginable pudiese ser el vencedor. En el ránking FIFA esta es la diferencia de uno y otro, Alemania en el puesto 13 y su verdugo en la ubicación 65, en el medio de Honduras y Albania. El orientador de Macedonia Angelovski no ocultó su alegría resumiendo con estos términos el triunfo: “Nunca habíamos vencido a un rival con tantos títulos”.