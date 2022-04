Vehículo cae a arroyo por falta de puente en Capiatá

Un automóvil circulaba en la noche del viernes por esa arteria, sin saber que el paso vehicular ya no existía. Además, la falta de visibilidad por la lluvia y la pista mojada evitaron que el conductor pueda reaccionar a tiempo y detener la marcha. El vehículo cayó al arroyo.

El conductor, identificado como Justo Sánchez, se trasladaba de Asunción hacia el Hospital Nacional de Itauguá, donde se encuentra internada su mamá. Su intención era llegar al centro asistencial para poder visitarla.

Sin embargo, por el camino se llevó un gran susto. Tras caer al cauce hídrico, el agua rápidamente comenzó a ingresar en el habitáculo del rodado. Sánchez, rápidamente se sacó el cinturón de seguridad y debió extremar recursos para poder salir.

Debido a que las puertas estaban bloqueadas, el hombre tuvo que romper el parabrisas de su automóvil para poder salir nadando y pedir ayuda. Afortunadamente salió sin lesiones de consideración.

“Venía por el camino y no veía nada. Al llegar al lugar me percaté que la ruta se cortaba, frené, pero el agua ya me arrastró”, expresó el conductor a Telefuturo.

Vecinos de la zona señalaron que no existe señalización en el sitio para prevenir la situación y que ya se registraron otros accidentes de tránsito.

Construcción de nuevo puente

La Municipalidad de Capiatá asegura que ya se dispusieron las medidas para la reconstrucción y “se están siguiendo los procesos administrativos establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas N° 2051/03 y otras disposiciones aplicadas en estos casos”.

La Comuna argumenta que realizaron las acciones pertinentes para reparar el puente como la contratación de dos especialistas para realizar los estudios de hidrología e hidráulica.

El pasado 6 de abril la Junta Municipal, por resolución Nº 369, aprobó el pliego de bases y condiciones para el llamado de contratación por la vía de la excepción Nº 5/2022 (considerando la urgencia del caso) “construcción de infraestructura y mesoestructura de HºAº para soporte de superestructura metálica (puente de Poncho Pytã)”.

En el comunicado, precisa que el proceso de licitación sigue su curso con el objetivo de iniciar la obra lo antes posible.

Los vecinos del lugar esperan que los procesos sean rápidos porque están expuestos a muchos peligros, en especial los niños.

“Hay que darse la vuelta para pasar y hay muchas niños y personas de tercera edad que deben caminar“, señaló Araceli Benítez, pobladora del lugar.